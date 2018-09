Am Sonntagvormittag wird die A27 zwischen Bremerhaven-Zentrum und Bremerhaven-Überseestadt voll gesperrt. (Björn Hake)

Am Sonntagvormittag, den 16. September geht auf der A27 zwischen Bremerhaven-Zentrum und Bremerhaven-Überseestadt nichts mehr. Die Autobahn wird aufgrund von Vermessungsarbeiten in dem Bereich von acht bis zwölf Uhr in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Autofahrer können in Fahrtrichtung Cuxhaven über die Bedarfsumleitungsstrecke U45 von der Anschlussstelle "Bremerhaven-Zentrum" über die B212, die Stresemannstraße, Langener Landstraße und die Cherbourger Straße zur Anschlussstelle "Bremerhaven-Überseehäfen" fahren. In Richtung Walsrode geht es dann über die Umleitung U16 über die Cherbourger Straße, Langener Landstraße, Stresemannstraße und die B212 zur Anschlussstelle "Bremerhaven-Zentrum". (gah)