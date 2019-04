Die Neuenlander Straße ist noch bis 18 Uhr voll gesperrt. (Patrick Seeger/dpa)

Die Vollsperrung der Neuenlander Straße zwischen Neuenlander Ring und Alter Kuhweideweg ist seit 18 Uhr aufgehoben. Das teilte die Polizei Bremen auf Twitter mit. Nach Angaben der Polizei war am Nachmittag ein 65 Jahre alter Lkw-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem Abschleppfahrzeug sowie einem Auto zusammengestoßen. Alle drei Fahrer mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (sei)