Die Autobahnen 1 und 27 werden wegen Schilderbrücken kurzzeitig gesperrt. (Bernd Wüstneck /dpa)

Auf den Autobahnen 1 und 27 stehen kurzzeitige Vollsperrungen an. Das teilt das Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mit. In der Nacht vom Dienstag, 27. August, auf Mittwoch, 28. August, werden auf der Autobahn 27 zwischen der Anschlussstelle Bremen-Sebaldsbrück und dem Bremer Kreuz sogenannte Verkehrszeichenbrücken aufgestellt. Diese Brücken dienen als Träger für wegweisende Verkehrsschilder überwiegend auf Autobahnen. Für die Bauarbeiten muss die Fahrbahn in Richtung Hannover zweimal für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden, heißt es vom ASV.

In der Nacht vom Mittwoch, 28. August, auf Donnerstag, 29. August, passiert auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Uphusen/HB-Mahndorf und dem Bremer Kreuz sozusagen das Gleiche. Für eine weitere Schilderbrücke muss die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg ebenfalls zweimal für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden. Staus und Beeinträchtigungen seien während der Bauphase unvermeidlich, heißt es vom ASV. Informationen zur Verkehrssituation gibt es unter www.vmz.bremen.de.