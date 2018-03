Schweine streicheln auf der Stadtteilfarm Huchting. Landesweit gibt es insgesamt sechs Kinder- und Jugendfarmen. (frei)

Rund 650.000 Euro gibt Bremen jährlich für die Kinder- und Jugendfarmen der Stadt aus. Hinzu kommen Pädagogen, die die Sozialbehörde bezahlt, und projektabhängige Mittel. Jeder Cent davon ist gut angelegt, glaubt der Senat. In seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen würdigt der Senat die Bedeutung der Kinder- und Jugendfarmen bei der gesundheitlichen Bildung, für die Teilhabe von Kindern aus sozial benachteiligten Familien am gesellschaftlichen Leben, in der Suchthilfe, für Schulabbrecher und Langzeitarbeitslose.

Erfolg haben die Farmen auch, wenn es darum geht, Schulvermeider wieder zum Lernen zu bringen. Das geht aus einer Vorlage der Sozialbehörde für die Senatssitzung am Dienstag hervor. Die Mitarbeiter des Projektes „Wir können auch anders“ auf der Erlebnisfarm Ohlenhof schafften es innerhalb eines Jahres, dass 80 Prozent der Schulvermeider wieder die Schulbank drücken. Auf der Farm versorgen sie die Tiere, lernen und arbeiten handwerklich. Nahezu alle Jugendlichen haben im Rahmen des Projektes ihren Schulabschluss gemacht.

Arbeitslose Bremer unterstützen die Höfe

Die Prüfungen nehmen die Mitarbeiter des Projekts in Kooperation unter anderem mit der Neuen Oberschule Gröpelingen und dem Rebuz West ab. Wer den Abschluss in der Tasche habe, beginne vorzugsweise eine Ausbildung als Zimmermann und Tischler, aber auch bei der Bremer Straßenbahn AG. Das Projekt „Wir können auch anders“ gegen Schulvermeidung im Bremer Westen wird von der Sozialsenatorin unterstützt und von der Kinder- und Jugendhilfe Bremen.

Es stehen sechs Plätze für Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren zur Verfügung. Diese Plätze sind durchgehend belegt. Im Bereich des sozialen Arbeitsmarktes bieten die Farmen verschiedene Maßnahmen an. Arbeitslose Bremer unterstützen die Höfe als landwirtschaftliche Hilfen, als Tierpfleger oder als Kultur- und Sprachmittler. Darüber hinaus arbeiten 16 Menschen gegen eine Aufwandsentschädigung.

Verantwortung stabilisiert Arbeitslose

„Die Erfahrungen der Farmen mit Langzeitarbeitslosen sind sehr gut“, schreibt die Sozialbehörde in ihrem Bericht. „Die Farmen geben an, sie würden nicht bestehen, wenn es nicht die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen und Kooperationen mit Beschäftigungsträgern gäbe.“ Die Arbeitslosen seien zudem eine große Unterstützung für das pädagogische Programm. Zugute komme das auch ihnen selbst: Die Verantwortung, die sie für die Versorgung der Tiere tragen, stabilisiere die Arbeitslosen, fördere ihre Fähigkeiten und mache sie ausgeglichener.

Darüber hinaus werden die Farmen von Familien, Kita-Gruppen und Schulklassen besucht. Allein auf der Farm in Habenhausen waren 2017 rund 50.000 Menschen zu Gast. Im Land gibt es insgesamt sechs Kinder- und Jugendfarmen in Huchting, Habenhausen, Gröpelingen, Tenever, Borgfeld und in Bremerhaven. Träger sind Vereine, eine Stiftung, eine Kirchengesellschaft und der Beschäftigungsträger Bras. Ihre Gründung geht meist auf die Initiative von Eltern aus den jeweiligen Stadtteilen zurück.