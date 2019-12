Vorbild Berlin: In der Hauptstadt ist für die Internationale Gartenausstellung 2017 eine Seilbahn entstanden, die auch heute – lange nach Ende der Ausstellung – noch genutzt wird. (Britta Pedersen/dpa)

Eine Seilbahn für Bremen: Die Pläne, die das Wirtschaftsressort zu Jahresbeginn 2019 öffentlich gemacht hat, haben für viel Wirbel gesorgt. Ende Januar stellte der damalige Staatsrat Ekkehart Siering sie vor. In nicht allzu ferner Zukunft sollte die Strecke zwischen Straßenbahndepot Gröpelingen, Waterfront, Waller Sand und Europahafen mit einer Gondel zurückgelegt werden können. Eine Idee, für die es viel Zuspruch, aber auch Kritik gab.

Bereits Ende März erteilten der frühere SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe und Claudia Bernhard, heute Gesundheitssenatorin und damals baupolitische Sprecherin der Linksfraktion, den Plänen beim WK-Talk des WESER-KURIER im Vorfeld der Bürgerschaftswahl eine Absage. Bernhard nannte die Gedanken „reine Flausen“. Die CDU beanspruchte den Seilbahn-Vorstoß dagegen als ihren eigenen und nahm ihn in ihr Verkehrskonzept auf, mit dem die Partei vor der Bürgerschaftswahl um Stimmen warb.

Der zunächst angedachte Verlauf der Seilbahn in Bremen. (WESER-KURIER/Ubeyde Cimen)

Nach der Wahl dann wechselte die Spitze des Wirtschaftsressorts, Linken-Politikerin Kristina Vogt übernahm das Senatorenamt von Martin Günthner (SPD). „Die Idee der Seilbahn ist von der letzten Legislatur von der damaligen Amtsleitung ins Spiel gebracht und in unserem Haus geprüft worden“, sagt Vogt. Nach heutiger Einschätzung sehe man in der Behörde in einer Seilbahn keinen hohen Mehrwert für den Standort, der die damit verbundenen Investitionskosten rechtfertigen würde. „Aus heutiger Sicht hat das Thema Seilbahn für den Senat daher keine Priorität“, sagt die Wirtschaftssenatorin.

Nach ersten Berechnungen hatte das noch anders ausgesehen. Eine Vorabaufstellung aus dem Wirtschaftsressort hatte zu Jahresbeginn ergeben, dass der Bau inklusive der Stationsgebäude bei etwa 75 Millionen Euro kosten könnte. Die Behörde war damals davon ausgegangen, dass eine Seilbahn günstiger errichtet werden könnte als eine Straßenbahnverbindung über die Europahafen-Halbinsel. Ein weiterer Vorteil aus damaliger Sicht: Ein Bau rentiere sich vergleichsweise schnell und auch die Betriebs- und Energiekosten seien deutlich niedriger als die einer Tram.

Für eine Straßenbahn gebe es mehr Geld vom Bund

Im Sommer hatte sich eine Gruppe angehender Bauingenieure der Hochschule Bremen mit den Verkehrsproblemen in der Überseestadt beschäftigt. Unter Anleitung von Carsten-Wilm Müller, Professor für Verkehrswesen und Städtebau, prüften die Studierenden auch die Möglichkeit einer Seilbahn. Ende Juni stellten sie ihre Ergebnisse in der Bürgerschaft vor. Ihr Ergebnis: Eine Seilbahn könne dazu beitragen, dass es sich zwischen Wesertower und Waterfront weniger staut. Ihre Arbeit verstanden die Studierenden als Vorstufe zu einer Machbarkeitsstudie, über die das Wirtschaftsressort damals noch offiziell nachgedacht hatte.

Das Resultat der künftigen Bauingenieure zeigte aber auch: Die Streckenführung der möglichen Seilbahn hätte weitergedacht werden müssen. Ihre Annahmen sahen eine Gondeltrasse bis Schlachte/Am Brill und eine Weser-Überquerung Richtung Woltmershausen oder nach Rablinghausen vor. Damit kamen sie auf eine Kostenschätzung zwischen 72 und 134 Millionen Euro.

„Die Kosten für eine Seilbahn sind zu hoch, zumal für eine Straßenbahn eine höhere Förderung in Betracht kommt“, sagt Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) heute. Hinzu komme, dass mit der neuen Straßenbahnlinie 5 bereits eine erste direkte Verbindung zum Bahnhof geschaffen worden sei. „Wir konzentrieren uns darum jetzt darauf, die Überseestadt vollständig mit der Straßenbahn zu erschließen“, sagt die Senatorin weiter.

Pläne letztlich beiseite gelegt

Spätestens Anfang Dezember war das Aus der Seilbahn dann auch offiziell besiegelt. Die rot-grün-rote Koalition hatte da einen Dringlichkeitsantrag mit der Forderung auf den Weg gebracht, den Ausbau des Straßenbahnnetzes weiter voranzutreiben. Der Antrag hatte in der Stadtbürgerschaft auch die Unterstützung von CDU und FDP gefunden. In der Folge soll nun kurzfristig eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, die eine Vorrangliste für die neuen Straßenbahntrassen festlegt.

Als vordringlich eingeschätzt wird – neben dem Ausbau der Linien 1 und 8 – die Verlängerung der Gleise in die Überseestadt. Nach ersten Schätzungen würde der Ausbau entlang der Konsul-Smidt-Straße bis zu 15 Millionen Euro kosten. Zusammengenommen mit den anderen Straßenbahnprojekten ist sehr wahrscheinlich, dass eine Summe von 50 Millionen Euro überschritten wird. Das könnte zur Folge haben, dass das sogenannte Gemeindeverkehrs-Finanzierungsgesetz (GVFG) des Bundes greifen dürfte, mit dem ÖPNV-Projekte gefördert werden. Ein Zuschuss von bis zu 90 Prozent ist in solchen Fällen möglich.