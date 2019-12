Hendrik Otremba war beim Podcast "FreiRaum" zu Gast. (BPC)

Hendrik Otremba ist Autor, Sänger der Band „Messer“, bildender Künstler und lehrt an verschiedenen Hochschulen. Seine Werke sind oft miteinander verbunden, Querverweise in seinen Büchern, Kunstwerken oder Liedern webt er bewusst ein. In seinem neustem Roman „Kachebalds Erbe“ hat er sich mit dem Science-Fiction-Thema Kryonik beschäftigt; und damit mit Menschen, die sich einfrieren lassen, um dem ewigen Leben näher zu kommen.

Im Podcast „FreiRaum“, einer Gemeinschaftsproduktion vom Bremer Presse-Club, Bremen Zwei und dem WESER-KURIER, spricht Otremba über ewiges Leben und die Angst vor dem Tod, die Macht der Sprache und warum Handys in seinen Geschichten nichts zu suchen haben.