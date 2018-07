Mit ihrem Lächeln verzaubert sie ihr Gegenüber: Viktoria Rolfs. (Foto: Christina Kuhaupt)

"Echt. Schön. Kurvig." – unter dem Motto läuft seit Donnerstag die dritte Staffel der Castingshow "Curvy Supermodel" auf RTL 2. Rund 50 Kandidatinnen kämpfen vor den prominenten Juroren Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver Tienke um den Titel Curvy Supermodel 2018.

Unter den Kandidatinnen befindet sich die Bremerin Viktoria Rolfs. Die 24-Jährige kommt gebürtig aus dem Landkreis Rotenburg an der Wümme und wuchs dort auf einem Pferdehof auf. Nach dem Abitur ging es für Rolfs acht Monate nach Australien, wo sie als Au-Pair arbeitete und mit einer Freundin durch das Land reiste. Als sie danach immer noch nicht wusste, was sie später beruflich machen will, schloss sie in Achim nach zweieinhalb Jahren eine Ausbildung zur Industriekauffrau ab. Anschließend kam sie dann nach Bremen, um hier an der Universität das Studium der Betriebswirtschaftslehre zu beginnen. Inzwischen steckt sie im vierten Semester.

Den Wunsch, ein Topmodel zu werden, hatte sie bereits in jungen Jahren. "Damals schrieb ich schon in die Freundschaftsbücher hinter die Kategorie Berufswunsch Model", sagt Rolfs. In das Modelbusiness tritt sie als absolute Quereinsteigerin ein. Zwar hatte sie im Vorfeld bereits einmal ein Fotoshooting gemacht, doch Erfahrungen auf dem Laufsteg oder vor einer Kamera hatte sie noch nicht, erzählt sie. Als sie dann die erste Staffel der Castingshow gesehen hatte, war sie bereits ein Fan des Formats und dachte sich, dass sie dort eigentlich gerne selber mitmachen würde. Für die zweite Staffel füllte sie bereits die Bewerbungsunterlagen aus, doch dann verließ sie der Mut.

In diesem Jahr traute sich die BWL-Studentin nun. Und die Familie steht vollkommen hinter ihr. Über das sogenannte Wildcard-Verfahren wurde Viktoria unter fünf anderen Kandidatinnen direkt von den Zuschauern in die Castingshow gewählt. "Ich war total geflasht, als ich das Ergebnis gesehen habe", sagt sie. Gerechnet hatte sie damit nicht.

Bei der Show teilzunehmen war für die Wahlbremerin eine interessante Erfahrung. Sie hat während der Dreharbeiten viel über sich gelernt. "Ich bin nicht so selbstbewusst, wie man vielleicht denkt oder wie ich mich nach außen hin gebe", sagt Rolfs. Ein bisschen mehr auf den Hüften hatte die Studentin zwar schon immer, doch nach ihrem Aufenthalt in Australien hatte sie ein paar Kilos zugenommen, die sie nicht mehr los wurde. "Es fiel mir schwer, mich mit meinem Körper zufriedenzugeben, so wie er ist." Dass in der Show alle Mädels so sind wie sie, hat dazu beigetragen, dass sie sich während der Dreharbeiten total wohlgefühlt hat, sagt Rolfs. "Ich hab jetzt viel mehr Selbstvertrauen und kann mehr zu meinem eigenen Körper stehen."

Für die 24-Jährige war die Teilnahme an der Show ein totaler Kontrast zu ihrem sonst geregelten Alltag, wie sie erzählt. "Das war eine ganz andere Welt und es war total cool, mal zu sehen, was so hinter der Kamera abläuft." In ihr altes, geregeltes Leben zurückzukehren war für sie nach der Show komisch. Doch die Erfahrungen, die sie dort gemacht hat, möchte sie auf keinen Fall missen, sagt die BWL-Studentin.

"Wir kurvigen Frauen können uns auch einfach mal was gönnen"

Wenn Rolfs mit ihren Mitstreiterinnen nicht gerade auf dem Laufsteg war oder vor der Kamera stand, wurde darauf geachtet, dass die Mädels fit bleiben. Denn das sei auch wichtig – trotz Kurven. "Gemeinsam mit einer Fitnessbloggerin haben wir Sportübungen gemacht", sagt sie. Allgemein wurde immer darauf geachtet, dass die Kandidatinnen Sport treiben.

Rolfs findet es wichtig, dass man durch solche Formate jungen Mädchen zeigt, dass auch kurvige Frauen schön sein können und sich so zeigen. Auch seien ihrer Meinung nach kurvige Frauen einfach glücklicher. "Wir kurvigen Frauen können uns auch einfach mal was gönnen, ohne darüber nachzudenken", sagt sie. Doch Fast Food essen gibt es trotzdem nicht jeden Tag.

Eine Sache, an die sie sich noch gewöhnen muss, ist, dass sie plötzlich fremde Leute beim Bummel durch die Stadt erkennen. Nach der Ausstrahlung der ersten Folge am vergangenen Donnerstag durften die Kandidatinnen auf ihren sozialen Medienkanälen bekanntgeben, dass sie an der Show teilnehmen. So kam es schon vor, dass sie wildfremde Leute einfach auf der Straße angesprochen haben und ihr für den weiteren Verlauf Glück gewünscht haben. "Das war schon ein komisches Gefühl, doch es hat mich auch gefreut", sagt sie.

Ihr Studium will Rolfs auf alle Fälle zu Ende bringen. Doch das Modeln möchte sie nicht mehr missen, wie sie sagt. "Ich finde Modeln total toll und mir hat das super viel Spaß gemacht."