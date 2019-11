Zurück in meine Heimatstadt Bremen kehrte ich im Jahr 1976. Es gab damals kaum barrierefreie Wohnungen, Bus und Bahn waren für Rollstuhlfahrer nicht nutzbar, wer nicht von der Familie gepflegt wurde, musste ins Heim. Bildung für Behinderte fand in Sonderschulen statt,und Nichtbehinderte entschieden, was gut für uns ist. Wir rotteten uns daraufhin in einer „Krüppelgruppe“ zusammen, um unsere Forderungen durchzusetzen.

Als 1977 der „Fahrdienst für Behinderte“ vielen von uns erstmals die Chance eröffnete, in die Stadt zu fahren, Freunde besuchen, einkaufen oder ins Kino gehen zu können, stieg die Inanspruchnahme rasant, aber auch die Kosten. So entschied der Senat, den Fahrdienst massiv einzuschränken. Dann taten wir etwas Unerhörtes: Wir gingen auf die Straße, blockierten Bus und Bahn, begannen einen Hungerstreik in der Bremischen Bürgerschaft.

Damit hatten wir Erfolg: Die Kürzungen wurden zurückgenommen. Nahezu gleichzeitig wurde es möglich, mit Zivis die Pflege in der eigenen Wohnung organisieren. Mit der Ankündigung, ein leer stehendes Haus zu besetzen, zwangen wir die Bremische Gesellschaft für Stadterneuerung als Sanierungsträger, für uns ein Haus barrierefrei zu gestalten, in dem noch heute Rollstuhlfahrer leben.

Unsere Forderung, die Gesellschaft so zu gestalten, dass wir selbstbestimmt und gleichberechtigt, ohne Einschränkung, Diskriminierung und Abwertung teilhaben können, trugen wir auf die Straße und organisierten uns im „Bremer Protest“ mit einer jährlichen Demonstration. Wir wollten aber nicht nur die allgemeine Öffentlichkeit, sondern auch Bürgerschaft und Senat erreichen. Dazu ließ man uns in das Haus der Bürgerschaft, um in einem „Behindertenparlament“ unsere Forderungen an die Politik zu debattieren.

Damit begründeten wir vor 25 Jahren eine Tradition, die wir bis heute fortsetzen. Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde vor zehn Jahren durch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat zu einem deutschen Gesetz. Heute streiten wir mit dem Senat, wie unsere Menschenrechte umzusetzen sind, wie zum Beispiel inklusive Bildung organisiert, barrierefreie Wohnungen hergestellt, der gesamte Nahverkehr bis 2022 barrierefrei ausgestaltet und öffentliche Gebäude anpasst werden und wie wir eine Arbeit bekommen, mit der wir unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Dieses sind Menschenrechte Behinderter, zu deren Umsetzung der Senat verpflichtet ist. Heute wollen wir genau wissen, wie und wann das geschieht.

Zur Person

Unser Gastautor gründete die Bremer „Krüppelgruppe“ und engagiert sich seit 40 Jahren für die Behindertenpolitik. Der 68-jährige Jurist ist Grünen-Mitglied und war Staatsrat im Sozialressort.