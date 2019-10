Anekdoten rund um die Protagonisten aus Rathaus, Bürgerschaft und Schütting: Das sind die wiederaufgelegten Marktplatzplaudereien. Derzeit tagen die Bürgerschaftsabgeordneten - wie hier zu sehen - im Rathaus. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

In Übersee

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) absolviert gerade seine Stadtteil-Trips. Seine Ehefrau Ulrike Hiller (SPD) ist reisetechnisch mindestens eine Nummer größer unterwegs. Seit sie aus ehelichen Gründen nicht mehr den klangvollsten aller Staatsräte-Titel tragen kann, nämlich den der Bevollmächtigten der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und für Europa, drängt es sie zu neuen Ufern. Beziehungsweise hat es sie nun gleich auf einen neuen Kontinent gedrängt: Frau Hiller weilt derzeit in Vancouver, wie sie die Daheimgebliebenen in ihrem Reiseblog mit dem anbremisiertem Titel „Wech – fa(h)r away“ wissen lässt. In Kanadas Hauptstadt fährt sie laut eigener Auskunft sehr gerne und sehr oft Bus – unter anderem bringt der sie zum Englisch-Kurs, dem inhaltlichen Ziel der Reise. Das wiederum lässt stutzen, denn als Europa-Beauftragte müsste sie doch eigentlich ...

In Arbeit I

Die Bürgerschaft ist ja bekanntlich noch etwas länger zu Gast im Rathaus, weil die Bürgerschaft an sich derzeit nicht von den Politikern betreten werden darf. Stattdessen führt dort Bauleiterin Anna Campe die Renovierungsgeschäfte. An einigen Stellen sieht es aus, als ob rohe Kräfte gewaltig gewirkt hätten. Andere Räume, darunter die Küchenbereiche, verdienen besondere Sorgfalt. Dort müssen Architekten wie Arbeiter ihr Augenmerk darauf legen, die strengen Vorgaben der Richtlinie für Arbeitsschutz einzuhalten, weil dort, der Name sagt es, gearbeitet wird. Im Plenarsaal und in den Sitzungsräumen gilt die Richtlinie nicht. Das lässt den Schluss zu, dass die Juristen, die sich das ausgedacht haben, zumindest einen gewissen Sinn für Humor besaßen.

In Arbeit II

Vielleicht hatten besagte Juristen aber auch nicht ganz unrecht. Auf den Gedanken könnte möglicherweise kommen, wer sich im Internet über den neuen Bremer Senat informieren möchte. Auf dem Landesportal bremen.de finden sich zwar Fotos und kurze Biografien der Senatorinnen und Senatoren. Wer aber mehr darüber wissen will, wer von der SPD, den Grünen und den Linken nun im Detail für welches Geschäftsfeld zuständig ist, wird seit Mitte der Woche mit dem Hinweis vertröstet, diese Informationen stünden erst in Kürze zur Verfügung. Möglich, dass der Geschäftsplan in den 56 Tagen seit der Senatswahl irgendwo auf dem Weg zwischen Rathaus und der Online-Redaktion der Wirtschaftsförderung Bremen in der Faulenstraße (sic!) verschüttgegangen ist. Der Hinweis ist im Übrigen ein Fortschritt, zuvor grüßten an der Stelle noch Carsten Sieling (SPD) und Karoline Linnert (Grüne).

