Auf vier öffentlichen Bühnen wirbeln am Sonntag die Feuerkünstler durch brennende Reifen oder lassen Funken regnen – so wie im vergangenen Jahr Alex vom Feuerspuckerteam Flamba. (Karsten Klama)

Gröpelingen. Circa 300 Erzähler tragen am kommenden Wochenende, 3. und 4. November, beim internationalen Erzählfestival Feuerspuren Geschichten vom Kommen und Gehen vor. Dieses Leitmotiv greift das augenblickliche Lebensgefühl im Stadtteil auf, sagt Christiane Gartner vom Verein Kultur vor Ort. Gemeinsam mit dem Bürgerhaus Oslebshausen bringt der Verein das Festival zum zwölften Mal auf die Gröpelinger Lindenhofstraße.

Alle 20 Minuten ein neuer Erzähler in einer anderen Location – es wird „Ein Kommen und Gehen“ auf der Lindenhofstraße, wenn das Publikum vom Waschsalon in die Teestube zieht, von dort aus in den Friseursalon wandert und sich anschließend im Gänsestall auf dem Bauernhof oder in der Jurte wiederfindet. Alles ist in Bewegung, alles ist im Fluss. Denn dieser Zustand ist es, der auch den Stadtteil seit einigen Jahren prägt, sagt Christiane Gartner vom Verein Kultur vor Ort.

Die Organisatorin sagt: „Mit dem gemütlichen Multikulti der 80er Jahre hat das nur noch wenig zu tun.“ Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten seien mit der Hoffnung auf einen Neuanfang und dem schweren Gepäck der Flucht nach Gröpelingen gekommen. Und was für die einen zum Heimathafen werde, sei für viele andere nur ein „Sprungbrett auf dem Weg weiter“, so Gartner. Dieser Zustand präge das Lebensgefühl in der „Welcome City“ und dem wolle sich das Gröpelinger Festival in diesem Jahr widmen. Und zwar wie immer mehrsprachig.

Erzählt wird nicht nur auf Deutsch. Die Geschichten für Erwachsene und Kinder gibt es auch auf Französisch, Arabisch, Englisch, Niederländisch oder Türkisch zu hören. Auch Plattdeutsch ist dabei. „In Gröpelingen werden 31 Sprachen gesprochen“, erzählt Christiane Gartner. Wie der Stadtteil klingt, davon vermittelt beim Festival auch das „Archiv der Sprachen“ einen Eindruck. Wer an der Station einen der bereitliegenden Kopfhörer aufsetzt, bekommt nicht nur eine kurze Hörprobe auf die Ohren, sondern auch weiterführende Informationen zu der jeweiligen Sprache erzählt.

Einen Moment verweilen lässt sich etwas weiter die Straße entlang, auch im Projekte-Wohnwagen vom Verein Kultur vor Ort. Dort gibt es Fotoalben mit Fotografien von

Michael Bugiel zu sehen, der seit mehr als

30 Jahren das Leben in Gröpelingen dokumentiert. Den Stadtteil geprägt haben in den vergangenen Jahrzehnten auch viele Arbeitsmigranten der ersten Generation. Das „Virtuelle Museum der Migration“, ein Projekt des Zentrums für Migration und interkulturelle Studien, lässt einige von ihnen zu Wort zu kommen. Es zeigt Geschichten, Fotos, Dokumente und Erinnerungsstücke. Freien Internetzugang für die mobile Nutzung gibt es am Torhaus Nord, am Bibliotheksplatz, am Ohlenhofplatz und im Lichthaus. Das virtuelle Museum ist während des Festivals online unter www.zis-virtuelles-museum-der-migration.de abrufbar. Wer nicht warten möchte, kann bereits jetzt einen digital geführten Spaziergang durch den Stadtteil unternehmen. Auf der Onlineplattform www.izi.travel sind unter dem Stichwort „Gröpelingen“ zwei Themenangebote abrufbar.

Das „Feuerspuren“-Festival startet am Sonnabend, 3. November, um 19 Uhr mit der „Langen Nacht des Erzählens“. Im Lichthaus wird die Odysee des Königs Odysseus von Ithaka und seiner Gefährten auf der Heimkehr aus dem Trojanischen Krieg vorgetragen. Das Epos des griechischen Dichters Homer berichtet in mehreren Tausend Versen von der schier endlos andauernden Irrfahrt auf dem Meer, von Kriegsverbrechen, Zerstörung und dem Versuch, die Freunde und die eigene Seele zu retten. Auf der Bühne im Lichthaus wird nicht nur live erzählt, sondern auch musiziert und getanzt. „Es gibt noch einige Restkarten für Abendveranstaltung“, lässt

Christiane Gartner wissen.

Am darauffolgenden Sonntag wird die Lindenhofstraße in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr zur „Straße voller Geschichten“. 16 Geschäfte stellen ihre Räumlichkeiten für die Erzähler und ihr umherwanderndes Publikum zur Verfügung. Während drinnen erzählt wird, gibt es draußen die alljährliche Feuershow zu sehen. Auf insgesamt vier Bühnen wirbeln die Feuerkünstler durch brennende Reife und lassen Funken regnen.

Aus Anlass des Festivals öffnet der Einzelhandel in Gröpelingen sowie das Sander Center und die Waterfront Bremen am Sonntag, 4. November, von 13 bis 18 Uhr. Anschließend geht es gemeinsam zum großen Feuerwerk an die Weser. Der Umzug startet um 18 Uhr am Bibliotheksplatz. Im Schein leuchtender Lichtobjekte, die in den Werkstätten des Bürgerhaus Oslebshausen entstanden sind, spazieren die Teilnehmer mit musikalischer Begleitung an die Weserpromenade. Dort endet das zwölfte internationale Erzählfestival Feuerspuren mit dem Höhenfeuerwerk, das um 18.30 Uhr beginnt.

