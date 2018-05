Licht aus, Film ab: Volles Haus bei der Filmvorführung von "All inclusive". Eingeladen hatte Bürgerschaftspräsident Christian Weber. (Kuhaupt)

Einen Abend all inclusive bot die Veranstaltung "Inklusion ist mehr als Schule" in der Bürgerschaft – mit Filmvorführung, kontroverser Diskussionsrunde und angeregten Gesprächen. Das Berufsbildungswerk hatte den Empfang am Dienstag gestaltet. Auf Einladung von Bürgerschaftspräsident Christian Weber wurde anlässlich der Woche zur Inklusion der Aktion Mensch die Komödie "All inclusive" des Bremer Filmemachers Eike Besuden gezeigt. Eine Podiumsdiskussion kam dazu.

Auf dem Podium saßen neben Besuden und der Schauspielerin Hannelore Sporleder auch Heike Dietzmann vom Verein für Innere Mission, Jörg Kastendiek, CDU-Landesvorsitzender und Bürgerschaftsabgeordneter, Klaus Möhle, SPD-Bürgerschaftsabgeordneter, und Cornelius Neumann-Redlin von den Unternehmensverbänden im Lande Bremen. Moderiert von Hellena Harttung, Leiterin des Ortsamts Mitte, konzentrierte sich die Diskussion auf den Einstieg in den "ersten", also den regulären, Arbeitsmarkt außerhalb von speziellen Werkstätten für Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen. Denn immer noch gibt es Hürden, die ihnen den Berufseinstieg erschweren. So sehen manche Arbeitgeber den besonderen Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderungen als problematisch an, gleichzeitig erlaubt die Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe es, das Thema leicht zu umgehen.

Praktikumsplätze für ein erstes Reinschnuppern sind zudem Mangelware – solche Stolpersteine könnten auch engagierte Bewerber ausbremsen, hieß es. Zwar wurde Neumann-Redlin nicht müde zu betonen, dass er "ganz ohne Zweckoptimismus deutliche Fortschritte auf Seiten der Unternehmen" wahrnehme, aber die Berichte aus dem Publikum zeugten von anderen Erfahrungen. Heike Dietzmann sagte, die Arbeitgeber müssten bereit sein, besondere Arbeitsmodelle zu fahren, die einen "vielleicht stundenweisen Einstieg ermöglichen".

"All inclusive" erzählt von Ricky (Kevin Alamsyah), einem jungen Mann mit geistiger Behinderung, der überraschend ein Hotel am Osterdeich erbt. Anfängliche Selbstzweifel und angesichts seiner Behinderung verunsicherte Mitarbeiter sowie ein Immobilienhai, der die vermeintliche Schwäche des jungen Manns ausnutzen will, treffen auf eine gute Portion Lernwillen und Vertrauen in die eigene, "besondere" Begabung. Ergänzt von einem turbulenten Team aus Menschen mit und ohne Einschränkungen, steuert Ricky das Hotel schließlich optimistisch in die Zukunft. Für ihn klappt der Berufseinstieg gegen alle Widrigkeiten – was angesichts der in der Diskussion besprochenen Realitäten fast schon märchenhaft anmutet.

Ursprünglich war "All inclusive" als Auftakt zu einer Fernsehserie geplant, und der leicht-lockere Erzählton erinnert deutlich ans Vorabendprogramm. Am Filmende wird klar, dass die Geschichten rund um Ricky und das charmante Hotel noch lange nicht aus erzählt sind. Doch die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten sehen dies bislang anders, denn es hat sich noch kein Sender bereit erklärt, die Serie fortzusetzen. "Das sind alles Angsthasen, die nicht an das Thema ranwollen, weil sie um ihre Quote fürchten", sagte Besuden."Dabei gibt es in Deutschland zehn Millionen Menschen mit Behinderung, das ist jeder Achte, und ein enormes Zuschauerklientel, das im Moment nicht bedient wird." Rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt der Regisseur für die Produktion von zwei weiteren 50-minütigen Folgen – "weniger als jeder Tatort", wie Besuden betonte. Er hoffe, im Zuge der anstehenden Tournee von Film und Begleitdokumentation, Geldgeber aufzutun, die das Projekt fördern.

Denn, darin waren sich alle Diskussionspartner einig, Inklusion sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die weit mehr als nur gemeinsames Lernen in der Schule betreffe. Eine Fernsehserie wie "All inclusive", die Schauspieler mit und ohne Beeinträchtigungen vereint, würde einen sichtbaren Beitrag leisten, das immer wieder beschworene gesellschaftliche Umdenken voranzubringen. "Das größte Problem liegt meiner Meinung nach noch immer zwischen den Ohren der Einzelnen", brachte es Jörg Kastendiek auf den Punkt.