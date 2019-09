Kuratorin Annette Becker vom Deutschen Architekturmuseum gibt einen Einblick in die Ausstellung "Fahr Rad!" (Frank Thomas Koch)

Pavillons, Parkhäuser oder Plätze nur für Fahrräder konzipiert – im Finanzcentrum der Sparkasse am Brill sind ab diesem Dienstag dazu Projekte und Beispiele aus der ganzen Welt zu sehen. Unter dem Titel „Fahr Rad! Die Rückeroberung der Stadt“ dokumentiert eine Ausstellung bis zum 25. Oktober, wie Stadtentwicklung aussehen kann, die die Menschen zum Fahrradfahren bewegt. Am Montagabend wurde die Ausstellung eröffnet.

„Die Ausstellung gibt es seit 2018, sie hat aber immer mittlerweile eine unglaubliche Aktualität gewonnen“, sagt Kuratorin Annette Becker vom Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt. Sie selbst verbringe zwei Wochen im Jahr in Bremen und fahre in der Hansestadt viel mehr Rad als in Frankfurt. Es sei für sie eine Inspiration gewesen, sagt sie, diese Zusammenstellung zu machen.

Die Ausstellung hat sie in acht Orte und vier weitere Cluster aufgeteilt. Von New York über Oslo bis nach Groningen werden Städte und Regionen präsentiert, die sich in ihrer Größe, Lage oder Bevölkerungszahl zwar unterscheiden, aber alle auf ihre Weise etwas für den Fahrradverkehr tun. Es seien gelungene Projekte, was die Planung für Stadt und Landschaft angehe, sagt Kuratorin Becker.

Da wäre Kopenhagen als „Vorzeigestadt“ mit einem immer größer werdenden Netz von Superradschnellwegen oder Barcelona, die Stadt, die bis 2030 insgesamt 165 Hektar neue Grünflächen schaffen will, um den Fuß- und Radverkehr zu stärken. Zudem sind Karlsruhe, Oslo, Portland und das Ruhrgebiet Teile der Ausstellung. Sie alle verbinde, dass es nicht nur darum gehe, eine fahrradgerechte Stadt zu werden, sondern sicherer und lebenswerter. Ergänzt wird die Schau durch Beispiele wie dem Fahrrad-Modell-Quartier in der Neustadt, welches Michael Glotz-Richter aus der Verkehrsbehörde erläuterte.