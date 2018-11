Chefredakteur Moritz Döbler über die CDU-Regionalkonferenz in Bremen. (Frank Thomas Koch)

Nun also Bremen. Eine Frau und zwei Männer, die an die Spitze der Bundes-CDU streben, stellten sich zum siebten und vorletzten Mal der Parteibasis vor. Das allein ist schon eine gute Nachricht. Auf offener Bühne wird Demokratie zelebriert, und das aufwendige Verfahren führt dazu, dass die Menschen neues Interesse an Politik entwickeln, nicht nur die im Saal, sondern auch die außerhalb der CDU.

Am Ende ist das zwar auch keine lupenreine Demokratie. Die Entscheidung über die Spitzenpersonalie fällt nicht auf den Regionalkonferenzen, sondern auf einem Bundesparteitag der Funktionäre. Das unterscheidet die CDU nicht von der SPD, aber dort ging dem Wechsel an der Parteispitze nicht so viel öffentlicher Wettbewerb voraus. Insofern ist es gut, was die CDU auf die Beine stellt.

Über die Inhalte sagt das indes noch nichts. Programmatische Unterschiede lassen sich zwischen den Dreien kaum erkennen. In den Reden und in der folgenden Diskussion überwiegen ohnehin Schlagworte und Posen. In Bremen muss es auch um Bremen gehen, das kleinste Bundesland kommt in allen drei Reden vor. Dass hier eine Regionalkonferenz stattfand, ist allein der Bürgerschaftswahl in einem halben Jahr geschuldet. Aus ganz Niedersachsen waren Parteimitglieder angereist, um etwas für die Diaspora an der Weser zu tun. Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder nutzte die Chance für eine kämpferische Ansage: Stärkste Fraktion wolle die CDU werden und die SPD nach über sieben Jahrzehnten im Rathaus ablösen.

„Demokratie erleben“: So lautet der erste Teil des Slogans der Regionalkonferenzen, und da dürften Meyer-Heder noch einige Erlebnisse bevorstehen. Denn nicht die Parteifreunde muss er überzeugen, sondern die Mehrheit der Menschen in Bremen und Bremerhaven. Es ist ein Bundesland, das von sozialer Spaltung, erstarrten Institutionen und hohen Staatsschulden bestimmt ist und in dem die Digitalisierung, von der Meyer-Heder gerne redet und die sein Unternehmen groß gemacht hat, nicht als das vorrangigste Thema wahrgenommen wird. Und so hat es der zweite Teil des Slogans, „Zukunft gestalten“, für die Bremer CDU erst recht in sich, wenn sie denn tatsächlich das Rathaus erobern sollte.