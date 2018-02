Wenn die NPD am 17. Februar im Raum Bremen eine "Redner- und Musikveranstaltung" abhält, verwundert ein Name auf der Redner-Liste. Neben dem NPD-Funktionär Torsten Heise soll auch Pastor Friedrich Bode eine Ansprache halten. Dabei wird man zunächst stutzig, denn Bode war in den 70er-Jahren eines der Gründungsmitglieder der Bremer Grünen.

Aber bereits in den 90er-Jahren bekam er Probleme mit seiner Gemeinde und wurde schließlich nach einem Disziplinarverfahren in den Ruhestand versetzt. Ehemalige Wegbegleiter verwundert es bei "Buten und Binnen" nicht, dass Bode politisch abgedriftet ist. Bei der Evangelischen Kirche ist mittlerweile aber der Geduldsfaden gerissen.

