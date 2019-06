Student Philipp Sielemann erklärt Vor- und Nachteile von Seilbahnen. (Scheitz)

Staustelle Überseestadt: Wie man das Verkehrsproblem in Bremens jüngstem Stadtteil angehen könnte, darüber haben sich angehende Bauingenieure der Hochschule Bremen Gedanken gemacht. In einem Seminar bei Carsten-Wilm Müller, Professor für Verkehrswesen und Städtebau, prüften sie dafür die Möglichkeit einer Seilbahn. Das Thema, Ende Januar ungefähr zeitgleich angestoßen von CDU und Wirtschaftsressort, wird seit Monaten in der Stadt diskutiert. Am Donnerstag stellten die zwölf Studenten ihre Arbeiten in der Bürgerschaft öffentlich vor.

Eine Seilbahn kann dazu beitragen, dass es sich zwischen Wesertower und Waterfront weniger staut, davon waren am Ende beide Arbeitsgruppen überzeugt. Die Studien verstehen die Bauingenieure, die kurz vor ihren Abschlüssen stehen, als Vorarbeiten zu einer Machbarkeitsstudie, über die das Wirtschaftsressort nachdenkt. Der Verkehr in der Überseestadt habe sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt, rechneten sie vor, zurzeit drängen sich rund 14 000 Kraftfahrzeuge am Hansator und rund 11 500 durch die Konsul-Smidt-Straße – entsprechend mehr dürften es werden, wenn die Prognose stimmt, die für das Jahr 2025 ein Plus von 10 000 Arbeitsplätzen in der Überseestadt voraussagt. Das Ausweichen in eine andere Verkehrsebene, in die Luft, könnte Druck nehmen und Straßen sowie Busse und Bahnen entlasten.

Eine Seilbahn-Strecke zwischen Waterfront und Schlachte/Am Brill, je nach Variante mit Weser-Überquerung in Woltmershausen oder Rablinghausen oder mit Abzweigen zum Neustädter Bahnhof: Das sind die Lösungsansätze der Studierenden. Ihre ersten Kostenschätzungen liegen in einem Rahmen zwischen 72 Millionen und 134 Millionen Euro, je nach Ausführung und System. „Wir wollen Impulse geben“, sagt Professor Müller. „Das Thema ist uns ernst, weil es viele positive Dinge enthält, über die man nicht hinwegsehen sollte, wenn man über Mobilitätskonzepte nachdenkt.“ Auch Wirtschaftsstaatsrat Ekkehart Siering (SPD), der das Hochschul-Seminar begleitet hat, sagt: „Ich halte Seilbahnen nach wie vor für eine gute Idee. Die Baukosten sind hoch, aber sie sind energieeffizient, CO₂-arm und können Hürden wie die Weser überwinden. Sie können eine ideale Ergänzung sein.“ Auch das Wirtschaftsressort hat Vorstudien in Auftrag gegeben, die Ergebnisse sollen spätestens im September vorliegen.