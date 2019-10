In unseren Marktplatzplaudereien greifen wir die kleinen, bunten Geschichten aus dem Politik- und Behördenalltag auf - Randnotizen, die für den Papierkorb zu schade sind. (MICHAEL BAHLO / dpa)

SUV-Allergie

Von Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) weiß man, dass sie viel von der Wasserstofftechnologie hält. Brennstoffzellen können Züge antreiben, auch Autos, ja sogar Dienstautos. Als Schaefer vor einigen Wochen ihren Dienst an der Behördenspitze antrat, wurde deshalb die Beschaffung eines Wasserstofffahrzeugs erwogen. Das Senatsressort nahm Kontakt mit einer Sebaldsbrücker Autofabrik („Das Beste oder nichts“) auf, und von dort kam frohe Kunde: Ja, so etwas können wir liefern. Maike Schaefer hätte mit dem Fahrzeug auch designmäßig voll im Trend gelegen, handelte es sich beim angebotenen Modell doch um ein SUV. Bekanntermaßen leidet Schaefer aber unter einer ausgeprägten SUV-Allergie, womit sich die Sache erledigt hatte. Dann eben nichts.

Trainingslager auf Malle?

Große Ereignisse werfen ihre Windschatten voraus. Für das nächste „German Folding Bike Open“, ein Faltrad-Rennen im Rahmen des Wallfestes, hat erstmals eine Senatsmannschaft gemeldet. Am 14. Juni 2020 werden die Senatoren Dietmar Strehl (Grüne), Kristina Vogt (Linke) und Maike Schaefer (Grüne) sowie Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) gemeinsam an den Start gehen. Das Ziel lautet: Innerhalb von 44 Minuten möglichst viele Runden schaffen. In Senatskreisen wird geunkt, dem Team würde ein Trainingslager im Vorfeld ganz gut tun. „Vielleicht auf Malle, da hat sich Jan Ullrich früher vorbereitet“, scherzt einer ­aus dem Regierungslager. Der Terminkalender des Senatsquartetts dürfte das kaum hergeben. Und die Ullrichsche Rennvorbereitung ist ja auch nur partiell nachahmenswert.

Neue Fans in Münster

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) muss seinen Bekanntheitsgrad noch steigern, zumindest im Großraum Münster. Als in der jüngsten Bürgerschaftswoche die Abgeordneten und Senatsmitglieder wegen eines Feuer-Probealarms aus dem Rathaus strömten und dort ein wenig Zeit zum Schnacken hatten, traf Bovenschulte auf eine Gruppe von Touristinnen aus Westfalen. Die Damen machten einen etwas geknickten Eindruck. Sie hätten gern das Rathaus besichtigt, vertrauten sie dem ihnen unbekannten, hochgewachsenen Herrn an. Doch leider sei ihnen mitgeteilt worden, dass dies während der Sitzungstage der Bürgerschaft nicht möglich ist. Bovenschulte bot seine Dienste an: „Ich will mal schauen, was sich machen lässt.“ Die Frauen blieben skeptisch. Das sei ja ganz lieb gemeint, winkte eine von ihnen ab, aber das dürfe doch wohl nur der Bürgermeister entscheiden... Bovenschulte konnte die Sache aufklären, und die Münsteranerinnen kamen noch in den Genuss einer Rathausführung.

Korrektes Whistleblowing

Um ihren Job ist Jutta Dernedde, die Vorsitzende der Geschäftsführung des Klinikverbundes Gesundheit Nord, aktuell nicht zu beneiden. Ihr Krankenhauskonzern ist wirtschaftlich angeschlagen, die Prognosen für die nächsten Jahre sehen düster aus. Dass ständig interne Informationen über das Ausmaß der Probleme an die Presse durchgesteckt werden, nervt Dernedde zusehends. Sie hat die Suche nach den Lecks intensiviert, wie aus der Geno zu hören ist. Dabei ist sie selbst durchaus an vertraulichen Informationen interessiert. Bei der Geno ist jetzt ein Faltblatt verteilt worden, in dem auf ein neues „Meldesystem für Auffälligkeiten“ aufmerksam gemacht wird. Wer etwas in seinem Arbeitsalltag beobachtet, „was nicht in Ordnung ist“, soll sich künftig an Vertrauenspersonen wenden können. „Nutzen Sie unser Whistleblowing-System und melden Sie sich“, heißt es in dem schriftlichen Aufruf. Merke: Whistle immer nach innen blowen, nie nach außen.

