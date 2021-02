Der 28-jährige Cem Erdogdu von der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt ist der neue Landesjugendfeuerwehrwart. (Christian Patzelt)

Ein Eigengewächs haben die Delegierten der 16 Bremer Jugendfeuerwehren (JF) in einer virtuellen Versammlung zum neuen Landesjugendfeuerwehrwart gewählt: Cem Erdogdu ist als Zwölfjähriger in die JF Blumenthal eingetreten, hat sich im Landesjugendforum und seit 2011 unterschiedlichen Funktionen in die JF Bremen eingebracht. „Er ist ein echter Teamplayer“, attestiert sein Amtsvorgänger Christian Patzelt dem 28-Jährigen.

„Ich möchte allen die bestmögliche Unterstützung bieten“, nennt der neue ehrenamtliche Landesjugendfeuerwehrwart sein persönliches Ziel. Cem Erdogdu versteht sich als Netzwerker, als Ansprechpartner für die Jugendwarte und Jugendlichen, der Kontakt zur Berufsfeuerwehr und zum Landesfeuerwehrverband hält.

Besonders am Herzen liegt ihm, dass JF und Freiwillige Feuerwehr (FF) „als eine wichtige Säule der gesamten Feuerschutzstruktur“ von der Bevölkerung stärker wahrgenommen wird. Sein Ehrgeiz wird durch den vom Bundesinnenminister vergebenen Förderpreis „Helfende Hand“ für das Projekt „Ehrensache – ich mache weiter“ befeuert.

„Das war ein Meilenstein“, sagt Cem Erdogdu, der das Projekt in seiner Funktion als Fachbereichsleiter Integration initiiert hat. Dabei ist ein Leitfaden entstanden, der dafür sensibilisieren soll, was Führungskräfte im Umgang mit jungen Menschen beachten sollten und was von Mädchen und Jungen in einer Feuerwehr erwartet wird.

Als Fachbereichsleiter Integration hat Cem Erdogdu außerdem das Projekt Blaue Karte angestoßen. Gegen Vorlage des heutigen Bremen-Passes reduziert sich der Mitgliedsbeitrag für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien. „Wir wollen, dass jeder mitmachen kann“, unterstreicht der Landesjugendfeuerwehrwart.

Als dritte Maßnahme initiierte er das Projekt „Wohlfühlen – JF pro Kindeswohl“. Dabei geht es darum, wie Kindeswohlgefährdung erkannt und vermieden werden kann. „Insbesondere darum, wie kann ich Kindeswohl fördern“, schildert er. Eine Voraussetzung sei zum Beispiel gesunde Ernährung. „Beim Essensplan im Zeltlager achten wir bewusst darauf, dass viel Obst und Gemüse dabei ist“, sagt der 28-Jährige.

Die Zeltlager sind für den Landesjugendfeuerwehrwart die bisher schönsten Erlebnisse als Feuerwehrmitglied. „Man lebt eine Woche nonstop Jugendfeuerwehr, sieht, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat, wenn alles reibungslos klappt“, erzählt Cem Erdogdu. „Das Schönste aber ist einfach nur ein Lächeln, zu sehen, dass alle total Lust darauf haben.“

Schon im Jugendvorstand ließen sich viele Ideen umsetzen, unterstreicht der Bremer, der mit 14 Jahren in die ehrenamtliche Verbandsarbeit eingestiegen ist. Es ist die Vielfalt, weshalb der 28-Jährige für sein Ehrenamt brennt und dafür fast seine gesamte Freizeit investiert. Sie mache den Reiz aus, sich von Klein auf in der Feuerwehr zu engagieren, sagt Erdogdu. „Es steht nicht immer die Feuerwehr im Mittelpunkt, hauptsächlich die Kameradschaft und das Vertrauen“, betont er. Beides sind Bedingungen, um später im Einsatz verlässlich handeln zu können.

Die Begleitung eines Laternenumzuges ist auch eine Aktivität der Jugendfeuerwehr. Die uniformierten Jugendlichen haben vor 16 Jahren sein Interesse für die Feuerwehr geweckt, wie Cem Erdodgu erzählt. „Ich habe mich gefragt, was die machen, wenn sie kein Feuer löschen dürfen“, sagt er schmunzelnd. Daraufhin hat er einen Flyer gelesen, einen Dienst besucht und „dann nahm es so seinen Lauf“.

Zur Sache

Jugendfeuerwehr Bremen

Die Jugendfeuerwehr (JF) Bremen ist die 1986 gegründete Jugendorganisation des Landesfeuerwehrverbandes Bremen. 16 Jugendfeuerwehren aus Bremer und Bremerhavener Stadtteilen gehören der Organisation an, die derzeit rund 300 Mitglieder zählt, Mädchen und Jungen von zehn bis 18 Jahren. Die JF gehören zu den Freiwilligen Feuerwehren und treffen sich regelmäßig in den Feuerwehrhäusern, um sich mit Feuerwehrthemen und -technik zu beschäftigen, aber auch zu sportlichen oder geselligen Aktivitäten.

Weitere Informationen

Zum Vorstand der Jugendfeuerwehr Bremen gehören außer Cem Erdogdu (Freiwillige Feuerwehr Neustadt) noch seine Stellvertreter Nicole Jürgensen (FF Farge) und André Fuchs (FF Oberneuland). Schriftführerin ist Kiko Taeger (FF Farge) und neuer Rechnungsführer Diego Valiente (FF Huchting). Als Vertreter der JF im Stadtfeuerwehrverband Bremerhaven komplettiert Marc Kübler das Team. Mehr Informationen stehen im Internet unter https://jf-bremen.org.