So sieht Eleni Maurischat noch recht lebendig aus... (Screenshot)

Unsere Mitarbeiterin Eleni Maurischat verkleidet sich gern an Halloween, dem aus den USA importierten Horror-Feiertag (der hierzulande in den Kalendern auch als Reformationstag vermerkt ist). In diesem Jahr wird sich Eleni an Halloween in eine Untote verwandeln - und das nicht mittels aufwendigem Zwirn, sondern dank eines pfiffigen Make-ups, das ihr die Make-up-Artistin Jana Horn aufs Gesicht zaubert. Hier schildert Eleni ihren Verwandlungsprozess:

Ich liebe Halloween. Ich habe nicht nur ein Faible für Verkleidungen, sondern auch am 31. Oktober Geburtstag. Da ist die Kostümparty obligatorisch. Aus Zeitgründen war ich dieses Jahr auf der Suche nach einem möglichst einfachen und trotzdem effektvollen Halloween-Outfit. Da kam mir der Tipp des Bremer Kostümverleihers „Kostümwelt“ gerade recht: Make-up sei momentan der größte Verkleidungstrend.

Also habe ich die Beauty-Bloggerin und ausgebildete Makeup-Artistin Jana Horn gebeten, für mich ein einfaches und schnelles Halloween-Make-up zu kreieren. Jana verwandelte mich in einer guten halben Stunde in einen Vampir. Und dass nur mit Schmink-Utensilien, die im Idealfall bereits im Badezimmer-Schränkchen stehen oder die für wenig Geld im Drogeriemarkt erstanden werden können.

Und so gestaltete sich meine Verwandlung: Für ein klassisches Smokey-Eye-Make-up deckte Jana zuerst das bewegliche Lid komplett mit schwarzem Eyeliner ab. Sie verwendete dafür Gel-Eyeliner, aber es funktioniert auch jeder andere Eyeliner oder Kajal-Stift.

... doch das ändert die Make-up-Artistin Jana Horn Schritt für Schritt. (Screenshot)

Der Eyeliner wurde mit einem Pinsel in der Lidfalte verblendet, mit schwarzem Lidschatten abgepudert und erneut verblendet. In der Lidfalte trug Jana roten Lidschatten auf und verblendete diesen mit dem schwarzen Lidschatten und blendete ihn nach oben hin aus. Dazu eignet sich am besten ein eher kleiner, rund und fest gebundener Lidschattenpinsel.

Unter den Augen wurde ebenfalls schwarzer und roter Lidschatten aufgetragen und verblendet. Kajal trug Jana auf der unteren und oberen Wasserlinie auf, zudem wurden mir falsche Wimpern angeklebt.

Im nächsten Schritt wurde eine möglichst helle Foundation mit einem Schwämmchen oder Makeup-Pinsel gleichmäßig auf meinem Gesicht aufgetragen. Danach folgte transparentes Puder, damit die Kontur später nicht fleckig wird. Wer sich einen Glanz-Effekt im Stil von „Twilight“ wünscht, kann optional ein bis zwei Glitter-Drops oder flüssigen Highlighter in die Foundation mischen.

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Untoteste im Werderland? Den gesamten Verwandlungsprozess von Eleni zeigt das Video. (Screenshot)

Für die Kontur wurde grauer, matter Lidschatten verwendet. Die Kontur sollte kräftiger und dunkler ausfallen als im Alltag, die Stärke kann nach Wunsch variieren. Den Lidschatten trug Jana mit einem angeschrägten Kontur-Pinsel unter dem Wangenknochen auf. Oberhalb des Wangenknochens wurde schimmernder Highlighter auftragen. Jana rät, keinen Rouge zu verwenden: „Ansonsten wird das Makeup zu lebendig.“ Und das will man als Untote ja vermeiden.

Die Augenbrauen wurden dann noch dezent mit Puder oder Augenbrauenstift in der natürlichen Farbe aufgefüllt. Denn extrem dunkle Augenbrauen würden vom Augen-Make-up ablenken.

Für den Farbverlauf beim Lippen-Make-up wurde die Lippenkontur mit einem schwarzen Kajal nachgezogen und der innere Lippenbereich mit rotem Lipliner ausgefüllt. Der Übergang wurde mit einem festgebundenen Lidschattenpinsel verblendet, dazu ein transparenter Gloss auftragen. Wer es noch einfacher haben möchte, dem empfiehlt Jana, die Lippen einfach mit einer dunklen Farbe auszumalen.

Es hat zwar 23 Jahre gedauert, bis ich endlich ein richtiges Halloween-Make-up bekommen habe, aber dank Jana habe ich mich in circa einer halben Stunde in einen Vampir verwandelt. Dass ich nicht an meinem Geburtstag, sondern schon eine Woche vorher geschminkt wurde, macht nichts. Ich kann mir ja einfach das Tutorial angucken das das Procedere selbst wiederholen.