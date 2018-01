Carsten Sieling stört sich öffentlich an einem Interview des WESER-KURIER mit dem Personalvorstand des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB. (dpa)

Zunächst: Ja, Bremen ist eine charmante, lebendige Stadt mit viel Geschichte und noch mehr Zukunft. Aber nein, sie wird nicht dadurch besser, dass man Kritik verdrängt. Carsten Sieling stört sich öffentlich an einem Interview des WESER-KURIER mit dem Personalvorstand des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB. Der hätte besser mit ihm als mit der Zeitung sprechen sollen, sagt der Bürgermeister. „Ich habe mich kräftig geärgert“, zitiert ihn Radio Bremen.

So ist das also. Er ärgert sich über die Zeitung, aber nicht über den darin beschriebenen Missstand. Den bestreitet er nämlich. Der OHB-Manager hatte beklagt, wie schwer es für ihn sei, Top-Leute nach Bremen zu holen. Das liege auch am schlechten Ruf des Bremer Schulsystems. „Bremen ist eine Großstadt, die in der Kultur, in der Freizeit und bei der Wohnqualität viel zu bieten hat“, sagte er. Sie schaffe es aber nicht, die Stärken deutlich sichtbar zu machen und so gegen andere Standorte zu bestehen. Sein härtester Satz: „Bremen ist eine graue Maus.“

Diese Formulierung hat Wucht – vor allem, wenn man sie aus dem Kontext reißt. Aber niemand, selbst der Bürgermeister nicht, kann bestreiten, dass Bremens Schulen einen schlechten Ruf haben. Und natürlich spielt das für viele Fachkräfte eine Rolle, die einen Wechsel nach Bremen erwägen.

Im Nachhinein dürfte OHB das Interview als kommunikative Panne begreifen. Das mit der grauen Maus hätte man sicher lieber nicht gesagt. Aber bei Unternehmen stößt die Benennung des Problems auf Zustimmung. Manche Positionen sind schwer zu besetzen, weil Bremen nicht überall den Ruf genießt, den es verdient. Wer erst mal hier ist, will so schnell nicht wieder weg. Aber die Menschen müssen kommen wollen. Daran sollte der Bürgermeister arbeiten, statt sich zu ärgern.

