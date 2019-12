Die Bremische Bürgerschaft ist am Dienstag, 10. Dezember, in die letzte Sitzungswoche des Jahres gestartet. (Mohssen Assanimoghaddam)

Der nächste marode Kahn auf Bremer Grund hat die Angeordneten in der Fragestunde der Bremer Bürgerschaft beschäftigt: das Piratenschiff, das bis Anfang Dezember auf dem Holzspielplatz der Grünanlage in Huchting stand. Durch Pilzbefall nach mangelnder Pflege und einem durch Vandalismus verursachten Brandschaden war es unbenutzbar gewesen und musste abgebaut werden. Die Grünen wollten nun wissen, ob der Senat für Ersatz sorgen wolle. Wolle er schon, könne er aber wohl nicht, lautete die Antwort von Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne).

„In einem Stadtteil, in dem ein Großteil der Bevölkerung in Mietwohnungen wohnt und auf die Nutzung öffentlicher Grün-und Spielanlagen angewiesen ist, sollte das Schiff als zentrales Spielgerät ersetzt werden“, sagte Schaefer. Die gut 60 000 Euro, die ein Neubau kosten würde, ließen sich allerdings nicht über die Etats für Grünflächenpflege beziehungsweise Investitionen in Grünflächen finanzieren, weil die Mittel auch künftig nicht stiegen und bereits durch die normalen Aufgaben aufgebraucht würden. Den scherzhaften Vorschlag ihres Parteikollegen Björn Fecker, von den 46 Millionen für den Neubau der „Seute Deern“ könne man vielleicht ein bisschen Geld in Richtung Huchting abzweigen, musste Schaefer abweisen.

Im Ortsamt Strom soll ab Januar wieder normaler Betrieb herrschen. Das antwortete Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) für den Senat auf eine Frage der CDU-Fraktion. „Bis dahin wird der geforderte zweite Rettungsweg mittels einer Gerüsttreppe und Einbau eines Fluchtfensters hergestellt“, sagte er. Zusätzlich zu den Arbeiten im Ortsamt muss langfristig auch die Grundschule Strom barrierefrei umgebaut werden. Der geforderte Zeitplan für diese Maßnahme liege bislang nicht vor, erklärte der Senator. Erst müsste entschieden werden, ob eine Sanierung des bisherigen Gebäudes ausreiche oder ob es einen Erweiterungsbau geben solle, der dann auch den Ganztagsbetrieb ermögliche.

Über das Internetportal „Mängelmelder“ der Stadtreinigung gehen pro Jahr etwa 3000 Meldungen über unsachgemäß abgelegten Müll, Schrottfahrräder oder andere Ärgernisse im öffentlichen Raum ein. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine weitere Frage der CDU hervor. „Die meisten betreffen illegalen Müll“, sagte die zuständige Senatorin Schaefer. Die Bremer griffen aber auch häufig zum Telefon, um die Stadtreinigung über Verschmutzungen zu informieren: gut 200 Mal im Monat. „Laut den Erfahrungen der Stadtreinigung ist das meistens sogar effektiver“, sagte Schaefer, „weil die Mitarbeiter konkret nachfragen können.“

Nachfragen beantworten musste Schaefer, wie bislang in allen Fragestunden aufgrund der Themenvielfalt ihres Ressorts vielbeschäftigt, auch zum Thema Neubau Blumenstraße im Ostertor. Wann der Senat mit der Beschlussfassung des Bebauungsplans rechne, hatte Silvia Neumeyer für die CDU wissen wollen. „Schnellstmöglich ist das Ziel“, antwortete die Grünen-Senatorin, konnte diese Angabe dann allerdings nicht präzisieren. Noch habe der Architekt die vom Senat geforderten Änderungen an den Plänen nicht eingereicht. Schaefer: „Danach geht es den normalen Gang über die Deputation.“ Vor gut einem Monat hatte der Koalitionsausschuss mit Vertretern von SPD, Grünen und Linken den regierungsinternen Streit über das Vorhaben ausgeräumt. Danach soll der geplante Neubau im Garagenhof des Haushaltswarengeschäfts Caesar um etwa 50 Zentimeter von dem Altbau nach hinten abgesetzt werden.