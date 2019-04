Für viele ist das Auto nicht mehr wegzudenken. Elementare Gründe dafür sind Privatheit und Unabhängigkeit. (Jens Wolf/ dpa)

Den Karfreitag zum Carfreitag machen? Sehr witzig. Unter diesem Titel treffen sich Vertreter der Tuning-Szene seit einigen Jahren, um zu de­monstrieren, was sie unter der Motorhaube oder im Kofferraum haben. Etwa 1000 Teilnehmer wurden dieses Jahr nach Polizeiangaben in Hannover gezählt.

Das ist nicht die Welt, aber auch nur die Spitze einer ansehnlichen Gruppe von Menschen, denen ihr Auto wichtiger ist, als manche es gerne hätten – manche Mitmenschen, manche Stadtplaner, manche Grüne oder grüne Stadtplaner.

Nun sind Tuner-Treffen zu Ostern, bewusstes Motoraufgeheule, PS-Protzerei oder gar die Teilnahme an illegalen Autorennen keine Freizeitbeschäftigung wie jede andere. Die Zahl derer, die sich keinen schöneren Aufenthaltsort vorstellen können als hinterm Steuer und einem Hochleistungsmotor, liegt im Promillebereich.

Für das Gros dieser Menschen ist es bedauerlicherweise nur wenig erfüllend, sich heimlich, still und leise am aufgemotzten Auto zu erfreuen.

Wer einen mit Goldfolie beklebten Lamborghini Aventador mit 740 PS fährt, wie er kürzlich in Hamburg am Jungfernstieg aus dem Verkehr gezogen wurde, will ihn in der Regel auch zeigen und sich darin. Sehen und gesehen werden, messen und gemessen werden, neiden und beneidet werden sind zentrale Motive der genannten Szene. Autofrei – mit Spaß dabei? Schon richtig:

Mehr und mehr Menschen sind bereit, sich den Umweltschutz etwas kosten zu lassen, ob die individuelle Reichweite oder die Fahrzeit. Viele steigen auf das Rad um, fahren Bahn und Bus oder teilen mit anderen ein Auto.

Privatheit und Unabhängigkeit

Andere würden, wenn man ihnen weiter entgegenkäme: Wenn die Bahnen zuverlässiger führen, wenn sie die Chance hätten, unproblematisch Lasten zu transportieren, wenn sie sich am Wochenende an der Haltestelle nicht die Beine in den Bauch ständen, weil die Taktung unattraktiv ist.

Etwa 22 Prozent der deutschen Haushalte sind laut der Studie „Mobilität in Deutschland 2017“ autofrei, in Großstädten waren es 2017 etwa 42 Prozent, wobei einige unfreiwillig verzichten dürften, aus Kostengründen. Obgleich die Zahl der Autolosen steigt, handelt es sich noch um eine Minderheit. Einer ganzen Reihe von Bürgern ist das Auto eben doch (noch?) mehr als ein Fortbewegungs- oder Transportmittel. Es sorgt für Privatheit und Unabhängigkeit (von Fahrplänen und Witterung beispielsweise).

Sich im Auto fortzubewegen, entspricht unter Umständen sogar einer Art Lebensgefühl: Dieser Tage kann man wieder beobachten, wie Frauen und Männer polierte Cabrios spazieren fahren. Manche Menschen geben ihre Autos Namen oder investieren beträchtliche Summen in die Innenausstattung.

Von dem, was in der Garage oder auf dem Parkplatz steht, wird nicht selten auf den Status des Fahrers rückgeschlossen. Für besondere Anlässe kann man in Bremen eine pinkfarbene Stretchlimousine mieten. Da existiert offenbar immer noch irgendetwas zwischen Mensch und Maschine, das vernünftigen Argumenten nicht unbedingt zugänglich ist.

Die Automobilindustrie unterstützt dieses gewisse Etwas. „Erlebnisabholungen“ von Neuwagen werden organisiert. Sound­designer befassen sich nicht nur mit verkaufsfördernden Geräuschen von Motoren, sondern auch mit dem Klang von Autotüren, Blinkern und Hupen.

Neben Sicherheit, Komfort und Äußerlichkeiten – vom Design der Felgen bis zur Gestaltung des Autoschlüssels – spielt die Motorleistung weiterhin eine Rolle: „Trotz Luftverschmutzung kaufen Deutsche mehr Autos mit starken Motoren. Einer neuen Studie zufolge dämpft wohl auch die Debatte um ein Tempolimit die PS-Liebe nicht“, berichtete die „Zeit“ im Februar.

Die Wochenzeitung zitiert aus einer Studie des Center Automotive Research an der Uni Duisburg-Essen, wonach Neuwagen im Jahr 2018 durchschnittlich 153,4 PS hatten. Das seien 50 PS mehr als 1995 – PS-Geprotze auf niedrigem Niveau ab Werk also. „Schwere SUV“, heißt es, hätten einen beträchtlichen Anteil an der Entwicklung.

Was auch immer es ist, das ein Auto tatsächlich oder vermeintlich bei der einen oder dem anderen zu befriedigen scheint, kann bislang offenbar kein Fahrrad ersetzen, und sei es auch noch so flott oder edel. Das muss man nicht gutheißen oder verstehen, verteufeln hilft erfahrungsgemäß ebenso wenig weiter.

Die autofreie Stadt, sofern sie auf Freiwilligkeit, Vernunft und Verantwortung setzt, ist trotzdem keine Utopie. Die Entwicklung braucht nur mehr Zeit, als vielen lieb ist. Manches scheint sich einfach auswachsen zu müssen, nach und nach, von Generation zu Generation.