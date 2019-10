Ein Vorstoß Berlins und Bremens, der darauf abzielt, dass sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene zum Schutz von Bienen für eine Reform der Zulassungskriterien für Pflanzenschutzmittel einsetzt, wurde an die zuständigen Ausschüsse des Bundesrates überwiesen. (Björn Hake)

Besserer Nichtraucherschutz für Kinder und Schwangere in Autos, bessere Arbeitsbedingungen für Paketboten und bessere Integrationskurse: Am Freitag hat der Bundesrat eine Reihe von Initiativen und Gesetzentwürfe unterstützt, an denen Bremen beteiligt war. Ein Vorhaben fiel durch.

Besseren Schutz von Leiharbeitnehmern aus der Paketbranche soll das Paketboten-Schutz-Gesetz der Bundesregierung bieten. Der Bundesrat, der zu dem Gesetzentwurf eine Stellungnahme abgeben musste, unterstützte den Entwurf im Grundsatz. Er fordert allerdings Nachbesserungen: Die Arbeitszeit der Arbeitnehmer soll am Anfang und Ende des Tages dokumentiert werden müssen. Der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht eine sogenannte Nachunternehmerhaftung für die Kurier-, Express- und Paketbranche vor. Das bedeutet, dass Unternehmen Sozialbeiträge nachzahlen müssen, wenn die von ihnen beauftragten Subunternehmen die Beiträge nicht abgeführt haben. Der Gesetzentwurf entstand, nachdem unter anderem Bremen im April eine entsprechende Initiative im Bundesrat eingebracht hatte.

Zu einer Premiere kam es für Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD): Er hielt seine erste Rede vor der Länderkammer, kleinem Versprecher inklusive. „Die Bedingungen in der Branche sind mehr als prekär und viele sprechen sogar davon, dass 'mafiöse Zustände' in etlichen Bereichen herrschen“, sagte Bovenschulte. „Stundenlöhne von viereinhalb bis sechs Euro, die Nichteinhaltung des Arbeitszeitgesetzes und die systematische Umgehung bei der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen sind gängige Praxis.“ Und dann sagte er, es sei es „mehr als überflüssig“, dass der Gesetzgeber tätig werde – er meinte „überfällig“, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Bovenschulte bekräftigte, dass der Gesetzentwurf aus Bremer Sicht „unbedingte Unterstützung“ verdiene.

Verstöße sollen geahndet werden

Ebenso fand sich eine Mehrheit im Bundesrat für einen Gesetzentwurf, der das Rauchen im Auto verbietet, wenn Kinder oder Schwangere darin sitzen. Diese Initiative hatten Bremen, Niedersachsen, Hamburg und einige weitere Bundesländer eingebracht. Der Gesetzentwurf, der eine Änderung des Nichtraucherschutzgesetzes vorsieht, geht nun in den Bundestag. Verstöße gegen das Rauchverbot in Autos sollen nach dem Wunsch der Länder mit 500 bis 3000 Euro geahndet werden.

Nicht erfolgreich war hingegen der Vorstoß Bremens, Hamburgs und Thüringens, dass Supermärkte verpflichtet werden, nicht verkaufte Lebensmittel an gemeinnützige Organisationen zu spenden. Das sollte der Verschwendung von Essen entgegen wirken. Doch die Länderkammer lehnte es mehrheitlich ab, dass der Bundesrat die Bundesregierung auffordert, ein solches Gesetz auszuarbeiten.

Eine weitere Entschließung – eine rechtlich nicht bindende Aufforderung an die Bundesregierung – fand dagegen eine Mehrheit. Bremen und weitere Bundesländer wollen, dass die Bundesregierung die Deutschkurse für Migrantinnen und Migranten neu regelt. Einerseits sollen Integrationskurse frühzeitig allen Asylbewerbern und auch Geduldeten und EU-Bürgern offen stehen. Zum anderen sollen die Kurse auch besser werden, etwa durch kleinere Kurse, Feedbackgespräche und statistikbasierte Erfolgskontrollen. Auch wollen die Länder, dass die Zuständigkeiten für Deutschkurse neu geregelt werden, weil dafür bisher mehrere Stellen und Ministerien zuständig sind, was den Ländern zufolge „unübersichtlich und ineffektiv“ sei.

Ein Vorstoß Berlins und Bremens, der darauf abzielt, dass sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene zum Schutz von Bienen für eine Reform der Zulassungskriterien für Pflanzenschutzmittel einsetzt, wurde an die zuständigen Ausschüsse des Bundesrates überwiesen. Ebenso an Ausschüsse überwiesen wurde ein Vorstoß Hamburgs, Bremens und Berlins, dass die Europäische Arbeitsbehörde rasch ihre Arbeit aufnimmt.

Für einen Beschluss im Bundesrat sind 35 der 69 Stimmen notwendig. Bremen besitzt drei Stimmen im Bundesrat. Welche Länder gegen einen Vorstoß stimmen, dokumentiert der Bundesrat nicht. Bremens Bevollmächtigter beim Bund veröffentlicht die Beschlüsse samt Abstimmungsverhalten des Senats auf www.derbevollmaechtigte.bremen.de.