Gefährdete Inseln im Pazifik: Die Atolle von Tokelau könnten schon bald im Meer versinken. Die Folgen des Klimawandels machen sich hier zuerst bemerkbar. (NASA)

Es ist heiß, sicherlich 30 Grad, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 90 Prozent. Ein Schild am Rande des türkisblauen Wassers warnt vor Haien. Auf dem Strand steht ein Dutzend Männer und Frauen. Badekleidung trägt keiner, stattdessen sind viele Anzüge und Kostüme zu sehen. Sie warten auf einen Mann, der eine weite Reise hinter sich hat. Hier, im Themenraum Samoa des Klimahauses Bremerhaven, findet eine Art Staatsempfang statt. Der Gast: Kelihiano Kalolo, 73, schwarzer Anzug, eine Muschelkette um den Hals. Seine braunen Schuhe knirschen im Sand, als er die nachgebildete Lagune betritt.

Kalolo ist Regierungschef, auch Ulu genannt, der südpazifischen Inselgruppe Tokelau. 1500 Menschen leben dort auf drei Atollen – ringförmigen Korallenriffen, in deren Mitte sich Wasser befindet. Das Klimahaus hat einen neuen Raum gestaltet, um Tokelau eine Stimme zu geben, der Ulu ist nach Bremerhaven gekommen, um ihn zu eröffnen. Zuvor hatte er bereits bei einem Empfang im Bremer Rathaus mit Innensenator Ullrich Mäurer gesprochen.

Im Klimahaus ist Tokelau jetzt nur ein paar Schritte von Samoa entfernt, im Südpazifik trennen die beiden Inselgruppen immerhin 500 Kilometer. 24 Stunden braucht man mit dem Schiff von Tokelau, das zum Hoheitsgebiet von Neuseeland gehört, nach Samoa. Viele weitere Stunden hat Kalolo danach im Flugzeug verbracht. Jetzt schneidet er, begleitet von Klimahaus-Geschäftsführer Arne Dunker und Stadtverordnetenvorsteher Torsten von Haaren, das rote Band durch. Der Raum ist überschaubar. Ein paar Infotafeln und ein Fernseher, auf dem ein Film über Tokelau läuft. Kalolo lächelt und schaut auf den Bildschirm, wo er sich selbst sprechen hört: „Hier geht es nicht nur um Tokelau, sondern um die ganze Menschheit.“ Die Botschaft des Films ist ernst: Der Klimawandel bedroht schon jetzt akut die Heimat von vielen Menschen.

Zuallererst sind es kleine Inseln wie Tokelau, die den ansteigenden Meeren zum Opfer fallen könnten. Lediglich zwei Meter liegen die Atolle an der höchsten Stelle über dem Meeresspiegel. In Deutschland diskutiere man über Tempolimits auf Autobahnen, während im Pazifik die Menschen viel direkter betroffen seien. „Der Klimawandel ist existenzbedrohend für Tokelau“, sagt Arne Dunker. Der Geschäftsführer des Klimahauses war Anfang dieses Jahres selbst in der Region zu Besuch und hat sich einen Eindruck verschafft. „Jeder Zentimeter, den das Meer weiter steigt, schädigt das Atoll.“

Kelihiano Kalolo kämpft dagegen an. Zu seinem Besuch in Bremen und Bremerhaven ist der Ulu von Tokelau direkt aus Madrid angereist, wo er am UN-Klimagipfel teilnahm. Den großen Industrienationen ins Gewissen zu reden, ist sein erklärtes Ziel. Seit dem Pariser Klimaabkommen habe sich leider nicht viel verändert, sagt Kalolo. Trotzdem bleibt er zuversichtlich. „Der Klimawandel ist eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam lösen können.“

Viel ausrichten kann Tokelau als Kleinstaat an einem der abgelegensten Orte der Erde nicht. Trotzdem möchte die Regierung mit gutem Beispiel vorangehen. Seit 2012 versorgt sich Tokelau – als erster Staat überhaupt – zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien. Der Film im Klimahaus Bremerhaven zeigt eine moderne Fotovoltaik-Anlage auf dem Atoll Nukunono. „Tokelau hat seine Hausaufgaben gemacht“, sagt Arne Dunker. Im Kampf gegen den steigenden Meeresspiegel hilft das Tokelau jedoch nicht weiter. Auch die Steinmauer, die man als Schutz vor den hohen Wellen errichtet hat, ist keine Dauerlösung, weiß Regierungschef Kalolo.

„Die Küste erodiert“, sagt Susanne Nawrath. Seit 2007 arbeitet sie als wissenschaftliche Ausstellungsleiterin im Klimahaus. Schon jetzt werde Tokelau bei Springfluten regelmäßig überschwemmt. „Es gibt verschiedene Prognosen, aber eine aktuelle Studie sagt vorher, dass Inseln wie Tokelau im Jahr 2050 nicht mehr bewohnbar sind.“ Wenn das Meer die Atolle einmal im Jahr komplett überfluten sollte, werden der Boden und das Trinkwasser versalzen, erklärt Nawrath. Die Menschen auf Tokelau würden dann zu Klimaflüchtlingen werden – ein Schicksal, das schon Bewohner anderer Pazifikinseln ereilt hat.

Entmutigen lassen will sich Kalolo von der drohenden Gefahr nicht. Er freue sich, sein Anliegen in Bremerhaven präsentieren zu können. Schon am nächsten Tag will der Ulu mit seiner Delegation die Rückreise antreten. Fast zwei Tage wird es dauern, bis er wieder den heimischen Sand unter den Füßen hat.