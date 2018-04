Sängerin Vanessa Mai kommt mit weiteren Schlagerstars nach Bremen. (Sebastian Kahnert)

Bremen. „Schlager trifft Theater“ heißt der Titel einer neuen Live-Show im Bremer Metropol-Theater. Am Sonnabend, 22. Dezember, will Veranstalter Jan Trautmann von Bremen Events & Concerts damit eine ganz neue Art präsentieren, wie Besucher Schlagerhits live erleben. Die moderierte, vierstündige Show ist laut Ankündigung eine musikalische Zeitreise von den 1970er-Jahren bis heute. Mit dabei sind bekannte Künstler wie Michelle, Vicky Leandros, Vanessa Mai und Bernhard Brink. Michael Holm tritt ebenfalls auf und will Hits wie "Mendocino" oder „Tränen lügen nicht“ singen. Als Support-Act singt Anna-Carina Woitschak, der Branchen-Neuling Vincent Gross wird als Special-Guest den Abend ergänzen. Die Kulisse des Metropol-Theaters soll laut Veranstalter Trautmann den gesanglichen Live-Auftritten "eine ganz besondere, intime Atmosphäre verleihen", die in den üblichen Hallenveranstaltungen sonst so nicht entstehe. Ebenfalls anders sei, dass einige Parts der Lieder von den normalerweise präsentierten Versionen abweichen. So werde Vicky Leandros beispielsweise von einem Pianist begleitet, Vanessa Mai trete mit einem Gitarrist auf. Karten für die Veranstaltung sind ab sofort zum Preis von 47,90 Euro bis 107,90 Euro im Vorverkauf bei Nordwest-Ticket und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.