Viele Betriebe zeigen Flagge und kämpfen aktiv gegen Diskriminierung. Doch es setzen sich noch lange nicht genug für die Vielfalt ein. (dpa)

Schon 1989 besang Udo Lindenberg die „Bunte Republik Deutschland“ und stellte damit die Vorzüge der Vielfalt heraus. Heute steht der Begriff „Diversity“ stellvertretend für diese Idee und bezieht sich nicht nur auf die Herkunft, sondern auch auf das Alter, das Geschlecht oder die körperliche Befähigung eines Menschen. Um die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren, wurde der Deutsche Diversity-Tag ins Leben gerufen, der an diesem Dienstag zum sechsten Mal begangen wird. Ein solcher Aktionstag ist der richtige Weg. Zwar gibt es in Bremen bereits zahlreiche Institutionen und Unternehmen, die diesen Gedanken in sich tragen und Tag für Tag leben. Doch in unserem Alltag hat sich „Diversity“ mitnichten etabliert.

Noch immer ist es für Menschen jenseits der 50 schwierig, einen Arbeitsplatz zu finden. Viele Unternehmen setzen lieber auf jüngere und damit günstigere Arbeitskräfte. Das sie damit auf einen enormen Erfahrungsschatz verzichten, scheint keine Rolle zu spielen. Das ist insofern schade, da junge Menschen somit auch nicht von den Erfahrungen ihrer älteren Kollegen profitieren können.

Es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele, die die Bedeutung der Vielfalt unterstreichen. Sei es die Frauenquote in Führungspositionen oder die Männerquote in Kindertageseinrichtungen. Sie sind Beleg dafür, welche Baustellen noch vor uns liegen. Das Ziel muss klar vor Augen sein: In Zukunft darf „Diversity“ im wahrsten Sinne des Wortes kein Fremdwort mehr sein.