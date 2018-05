Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki (Tobias Meyer)

Neu geschrieben werden muss sie nun nicht gerade, die Geschichte des Bremer Rathauses. Und doch kann Landeskonservator Georg Skalecki „ganz neue Erkenntnisse“ vermelden. Bislang waren sich die Experten einig: Als das damals noch gotische Rathaus ab 1608 im Stil der Renaissance umgebaut wurde, verfolgten die Bauherren einen Masterplan. Mit der Oberen Halle und dem Dach mit seinem nicht gerade mehr zeitgemäßen Zinnenkranz habe quasi in einem Rutsch auch der mächtig vorspringende Mittelbau, der sogenannte Risalit, hinzukommen sollen. Doch das ist nur eine Legende, wie Skalecki jetzt nachweisen kann. „Wir haben zweifelsfrei feststellen können, dass man bei Beginn der Baumaßnahme keinen Risalit bauen wollte.“

Etwas später als sonst üblich ist am Dienstag der mittlerweile 15. Band der Schriftenreihe des Landesamts für Denkmalpflege vorgestellt worden. Das Oberthema diesmal: die Renaissance. Auf insgesamt 116 Seiten greifen die Autoren verschiedene Aspekte jener Epoche auf, die als „Wiedergeburt“ an die Antike anknüpfen wollte. Der Part zum Rathaus dürfte dabei die größte Überraschung enthalten. Entlarvt wurde die Mär, der Risalit sei Teil des Gesamtumbaus gewesen, bei der Sanierung des Rathausdaches 2015/16. Stellte sich bei näherer Begutachtung des zweigeschossigen Dachstuhls doch heraus, dass die Deckenbalken in Höhe der Güldenkammer eine originale Renaissancebemalung aufzeigen. „Was zweifellos darauf hindeutet, dass sie ursprünglich auf Sicht gearbeitet waren“, so Skalecki.

Eigentlich waren die Umbauarbeiten an Decke und Dach schon beendet, als irgendwann zwischen 1610 und 1612 die Idee aufkam, die Vorderfront des Rathauses um einen repräsentativen Vorbau zu ergänzen. Laut Skalecki besteht womöglich ein Zusammenhang mit dem Tod des Baumeisters: Lüder von Bentheim starb 1612. „Damit handelte man sich allerdings einen Haufen Probleme ein“, sagt Skalecki. Der Grund: Ohne das herausgebrochene Mauerstück mussten die bis dahin aufliegenden Deckenbalken nach oben abgefangen werden. Das kostspielige Ergebnis: „Immer wieder mussten Verstärkungen eingebaut werden.“

Als jetzt festangestellte Mitarbeiterin der Landesdenkmalpflege feiert Marianne Ricci ihr Debüt als Autorin der Schriftenreihe. Mit einem Beitrag über "Spolien" aus der Renaissance, also Reste abgebrochener Bauten, die an gänzlich anderer Stelle wieder eingesetzt wurden, begibt sie sich auf eine Zeitreise durch die Innenstadt. Besonders eindrucksvoll nachvollziehen lässt sich dieses Phänomen an der Fassade des Rathscafés am Marktplatz, heute Deutsches Haus.

Mit zwei Beiträgen ist Rolf Kirsch im neuen Band vertreten. Im ersten Aufsatz befasst er sich mit einem Renaissance-Relikt in den eigenen vier Wänden der Denkmalpflege, der bemalten Holzdecke von 1580 im Haus Heineken. Im zweiten Beitrag geht es um das Kaufmanns-Dielenhaus in der Langenstraße 28 „als das letzte seiner Art“. Über den Wiederaufbau der kriegszerstörten Renaissancegebäude berichtet Achim Todenhöfer. Die prominentesten Beispiele: der Schütting, die Stadtwaage und das Gewerbehaus. Beim Essighaus habe man dagegen nur eine „Minimalversion des Wiederaufbaus“ realisieren können.

Über die Totalverluste schreibt Uwe Schwartz – über das Essighaus ebenso wie über das Kornhaus. Ein wichtiger Aspekt: Nicht nur der Bombenhagel im Zweiten Weltkrieg räumte kräftig auf im Bestand der Renaissance-Bauten, auch beim Bau der historistischen Monumentalbauten in der "Gründerzeit" ging man nicht gerade behutsam mit dem historischen Erbe um.

Als neue Rubrik hinzugekommen sind die „Aktuellen Praxisberichte“, in denen es um jüngst abgeschlossene denkmalpflegerische Sanierungen geht. Das nächste Heft der Schriftenreihe wird die gedruckten Vorträge enthalten, die sich im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres 2018 mit Bremen als Zentrum der Missionierung des Nordens befassen.

Georg Skalecki (Hg.): Denkmalpflege in Bremen, Heft 15, zahlr. Abb., 116 S., Edition Temmen: Bremen 2018, ISBN 978-3-8378-1052-3, Preis: 5,90 Euro.