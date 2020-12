Julia von Wild ist freie Kulturmanagerin in Bremen. (Privat)

Die Club- und Popkultur aus Bremen positioniert sich neu auf Bundesebene. Die Kulturmanagerin Julia von Wild ist von den Mitgliedern der Live Musik Kommission, dem Verband der Musikspielstätten in Deutschland (kurz Livekomm), zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Die Livekomm fördert und entwickelt die musikalischen Spielstätten sowie alles, was in ihnen passiert. Knapp 60 Delegierte aus allen Bundesländern, in denen der Bundesverband vertreten ist, waren aufgerufen, auf der digital durchgeführten Mitgliederversammlung die Weichen für die nächsten Jahre zu stellen.

„Ich freue mich, dass im Vorstand der ­Livekomm erstmals mehrere weibliche Akteurinnen der Clubkultur vertreten sind. Das ist ein wichtiger und richtiger Schritt in die Zukunft – eine Zukunft voller Herausforderungen nach diesem absolut einschneidenden Jahr in der Geschichte der Live-Kultur“, sagt von Wild. Die 39-Jährige ist zudem im Vorstand des Bremer Clubverstärkers, hat in der Hansestadt die Musikszene mit aufgebaut, leitet Projekte wie Stage Europe Network oder unterstützte Bremer Musikschaffende bei Förderprogrammen der Initiative Musik. Zudem setzt sie sich seit Jahren für ein Popbüro in Bremen ein.

Strategieplan vorgelegt

„Es ist wichtiger denn je, dass wir uns mit zukunftsfähigen und nachhaltigen Modellen und Strukturen für Clubs und Spielstätten auseinandersetzen, denn es wird kein Tag X kommen, an dem alles einfach wieder so ist wie vor der Pandemie“, sagt von Wild. Man werde neue und hybride Veranstaltungsformen und -orte entwickeln und ausprobieren müssen, um den Menschen das Live-Erlebnis in den Clubs und auf Festivals wieder möglich zu machen. „Dabei dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, wofür unsere Clubs stehen: für Nähe und Emotionen, für Musikgenuss und Bass, für ein Lebensgefühl und für Haltung“, so von Wild.

Als erster Vorsitzender der Livekomm wurde Axel Ballreich (Hirsch Nürnberg & Concertbuero Franken) von den Delegierten wiedergewählt. Nach acht Jahren wechselt Olaf Möller nun in den erweiterten Vorstand der Livekomm und übergibt das Amt des politischen Sprechers an die Berliner Kollegin Pamela Schobeß, (Clubcommission Berlin). Im Amt bestätigt wurde Steffen Kache (Distillery Leipzig), der seit 2018 das Amt des Kassenwarts im geschäftsführenden Vorstand ausübt.

Den Ausblick gab der bisherige Vorsitzende Karsten Schölermann, der mit seinem Zehn-Punkte-Papier „Future Love“ den Mitgliedern einen Strategieplan vorlegte. Dieser sieht neben der Bearbeitung der aktuellen Problemlagen wie Schutz und Erhalt von kulturellen Räumen auch das Thema Diversität auf und hinter den Bühnen vor.