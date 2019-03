Die Frau wurde am Flughafen zunächst von der Bundespolizei festgenommen. (dpa)

Wegen Betrugs ist eine 39-jährige Frau aus Bremerhaven am Mittwoch bei einer grenzpolizeilichen Kontrolle am Bremer Flughafen festgenommen worden, als sie gerade auf ihren Flieger nach Istanbul wartete. Das berichtet die Bundespolizei. Die Beamten stellen sie vor die Wahl: Entweder sie trete die Freiheitsstrafe von 40 Tagen an oder zahle sofort 400 Euro. So stehe es im Vollstreckungshaftbefehl. Nach vier Stunden konnte sie die Geldstrafe bezahlen, verpasste jedoch ihren Flug. (var)