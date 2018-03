Wollen Eltern ihrer Vorbildfunktion gerecht werden, sollten sie auch das Rauchen überdenken. (dpa)

Finde ich gut, dass Bildungssenatorin Bogedan und Gesundheitssenatorin Quante-Brandt zum Umgang mit Drogen fordern, dass wir Erwachsene Vorbilder für Jugendliche sein sollen. Kein Problem für mich. Crystal Meth, Kokain, Heroin – kommt mir nicht ins Haus, das Zeug. Und, nächste klare Ansage für meine Kinder: Gekifft wird auch nicht.

So, das muss an dieser Stelle zu diesem Thema reichen. Ich geh jetzt mal kurz vor die Tür, eine rauchen. Und dann noch schnell zum Einkaufen. Vielleicht ein paar schöne Tiefkühlpizzen für heute Abend vor dem Fernseher. Und das Six-Pack Bier darf ich auch nicht vergessen. Ich gehe nächstens mit meinem Sohn ins Weserstadion. Werder gegen Köln. Da darf auf der Anreise so ein bisschen flüssige Wegzehrung nicht fehlen.

Aber das ist erst Montag. Heute Abend schaue ich erst mal mit meiner Tochter Germanys Next Topmodel. Für meinen Sohn ist das nichts, der daddelt lieber am Computer. Aber unsere 14-Jährige verpasst keine Folge. In der Werbepause muss ihr Bruder aber mal kurz dazukommen. Ich will den beiden was über die Gefahren des Drogenkonsum für Jugendliche erzählen. Man will ja seiner Vorbildfunktion gerecht werden.