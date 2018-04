Die Bürgermeister Rainer Ditzfeld (Achim, links) und Carsten Sieling (Bremen), wollen bei der Planung für das Gewerbegebiet Achim-West an einem Strang ziehen. (Christina Kuhaupt)

Gewerbestandorte über die Landesgrenze hinweg sinnvoll planen: Damit haben sich Bremen und seine Umlandgemeinden stets schwergetan. Kirchturmpolitik bestimmte das Denken – daran haben auch Instrumente wie der Kommunalverbund wenig ändern können. Die Kämmerer schielten auf Gewerbesteuereinnahmen und gönnten ihren Kollegen in den Nachbarstädten nicht das Schwarze unter den Fingernägeln. Bis heute lässt sich kein Rathaus seine kommunale Planungshoheit beschneiden. Wozu das im Extremfall führt, kann man in den ausgedehnten Einzelhandelszonen in Brinkum-Nord besichtigen, die Kaufkraft aus der Bremer City absaugen.

Mehr zum Thema Zusammenarbeit über Landesgrenzen Bremen und Achim planen riesiges Gewerbegebiet Bremen und das Umland liegen bei der Ansiedlung von Betrieben oftmals im Clinch. Doch das soll bald ... mehr »

Wenn Bremen und Achim nun andere Wege gehen wollen, ist das eine gute Sache. Die Hansestadt und ihr Speckgürtel müssen die gemeinsamen Interessen erkennen. Denn es stimmt ja, was Bremens Bürgermeister Carsten Sieling sagt: Ob Arbeitsplätze wie in Achim-West nun ein paar Meter diesseits oder jenseits der Landesgrenze entstehen, ist zweitrangig. Entscheidend ist der regionalwirtschaftliche Nutzen, sind die Jobs und die Kaufkraft, die auf diese Weise entstehen. Das Beispiel Achim-West sollte Schule machen.