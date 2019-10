Frank Magnitz darf in den kommenden zwei Jahren kein Parteiamt in der AfD mehr ausüben. (M. Popow)

Nach mehreren Anläufen hat es nun geklappt. Der Vorstand der Bundes-AfD hat am Montagvormittag in einer Telefonkonferenz entschieden, dass Frank Magnitz zwei Jahre lang kein Amt innerhalb der AfD annehmen darf. Die Ordnungsmaßnahme, teilte der Vorstand, dem unter anderem Jörg Meuthen, Alexander Gauland und Alice Weidel angehören, mit, sei einstimmig beschlossen worden.

Die Gründe sind laut dem Gremium die Auflösung der AfD-Fraktion in der Bürgerschaft sowie Magnitz’ Festhalten an seinem Doppelmandat für Bürgerschaft und Bundestag trotz der Aufforderung des Vorstands, er solle sich für eines entscheiden. „Dadurch hat Herr Magnitz gegen die Grundsätze der Partei verstoßen und der Partei einen Ansehensverlust sowie auch in anderer Weise Schaden zugefügt“, begründet der Vorstand.

Magnitz nennt Entscheidung "flauschig"

De facto bedeutet die Ordnungsmaßnahme im Moment keine Konsequenzen für Magnitz: Sein Mandat als Bremer Landesvorsitzender der AfD hatte er bereits beim Parteitag Mitte September niedergelegt. Die Bürgerschaftsfraktion hatten Magnitz, Mark Runge und Uwe Felgenträger durch ihren Austritt am 2. September in ihre Dreiergruppe und zwei Einzelabgeordnete (Thomas Jürgewitz, Peter Beck) gesprengt. „Und es kreißte der Berg“, kommentierte Frank Magnitz die Entscheidung aus Berlin. „Das Ganze ist völlig haltlos. Es gibt keinerlei juristische Grundlagen.“ Der Vorstand wisse, dass seine Vorwürfe vor allem bezüglich des Doppelmandats nicht rechtssicher seien, sagte Magnitz. Entsprechend „flauschig“ sei die Entscheidung.

Zudem seien drei Abgeordnete aus der Fraktion ausgeschieden, sagte Magnitz, „aber die Auflösung wird nur mir vorgeworfen. Wieso? Was ist mit einem Verfahren gegen die beiden anderen?“ Magnitz hatte seine Version der Geschehnisse, die zur Auflösung der Fraktion geführt hatten, am 20. September vor dem Bundesvorstand erläutert. Damals war auch der ehemalige Fraktionschef Thomas Jürgewitz angehört worden. Beide hatten sich rund um den Fraktionsbruch gegenseitig vorgeworfen, dem Ansehen der Partei geschadet zu haben. Schwere Zerwürfnisse zwischen den Parteikollegen waren auch der Grund für den Bruch gewesen. Gegen Jürgewitz verhängte der Bundesvorstand aber keine Ordnungsmaßnahmen.

Magnitz kann nun vor dem zuständigen Schiedsgericht (Bremen oder Niedersachsen) seine Stellungnahme abgeben und Revision einlegen. Grundsätzlich plant er nicht, sich dem Vorstand zu beugen. „Ich sehe keine Veranlassung, etwas an meinem Doppelmandat zu ändern“, sagte er. Auch ein freiwilliger Parteiaustritt komme für ihn nicht infrage.