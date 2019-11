Enquête-Kommission soll Empfehlungen geben

Vorstoß für Bremer Klimaschutzziele

Jürgen Theiner

Was muss getan werden, um den Klimaschutz in Bremen voranzubringen? Dieser Frage soll sich eine Allparteien-Arbeitsgruppe in der Bürgerschaft annehmen. Sie wird voraussichtlich im Dezember eingesetzt.