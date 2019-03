Romantisch durch den Mondschein gondeln: Was in London seit 2012 möglich ist, wird je nach Ergebnis der Prüfungen vielleicht auch irgendwann in Bremen Realität. (Yui Mok/DPA)

Bleibt die Idee eine charmante Luftnummer, oder wird irgendwann tatsächlich eine Seilbahn in der Überseestadt gebaut? Die Idee, mit der Wirtschaftsstaatsrat Ekkehart ­Siering (SPD) Ende Januar an die Öffentlichkeit gegangen war und die in ähnlicher Form auch CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder bei der Vorstellung des Wahlprogramms äußerte, wird seitdem viel in der Stadt diskutiert.

Jetzt unternimmt das Wirtschaftsressort erste Schritte in Richtung Konkretisierung der Pläne. Was wäre ein idealer Streckenverlauf, wie viel Entlastung auf den Straßen würde eine Seilbahn bringen und was wären die Voraussetzungen, damit ein solches Projekt rentabel geführt werden könnte und, nicht zuletzt, was würde es kosten?

Das alles sind Fragen, die im Vorfeld einer offiziellen Machbarkeitsstudie geklärt werden sollen und über die derzeit Gespräche laufen. Siering war Anfang der Woche in Berlin, um sich die dortige Seilbahn, die die Stadtteile Marzahn und Hellersdorf verbindet, anzusehen. „Eine Machbarkeitsstudie muss sitzen. Es gibt aber noch viele Fragen, die wir deshalb vorher in einer Vorstudie möglichst schon beantwortet haben wollen“, sagt Siering. „Wir wollen konsequent an dem Ziel einer Seilbahn für Bremen festhalten.“

Zeitmangel ist ein Problem

Nach den ersten Überlegungen im Januar war vorgesehen, dass die Wirtschaftsdeputation in ihrer Sitzung am 20. März über eine Machbarkeitsstudie entscheidet. Dort steht das Thema aber nicht auf der offiziellen Tagesordnung. Das liegt laut Tim Cordßen, Sprecher des Wirtschaftsressorts, daran, dass die Größenordnung der Kosten der Vorstudie weit weniger als 500 000 Euro beträgt – ab diesem Betrag befasst sich die Wirtschaftsdeputation mit Ausschreibungsprojekten.

Ein weiterer Grund sind schlicht Zeitprobleme. Der Februar-Termin der Deputation war wegen des Staatsakts für den verstorbenen Bürgerschaftspräsident Christian Weber ausgefallen, nun müssen die Themen beider Sitzungen in einer abgehandelt werden. Es gibt alleine für die städtische Deputation 17 Tagesordnungspunkte und laut Cordßen insgesamt mehr als 50 Vorlagen.

„Das ist so schon kaum zu packen. Es hätte wenig Sinn ergeben, da noch ein so großes Thema oben draufzupacken“, sagt Siering. Grundsätzlich soll das Gremium aber informiert werden, sobald erste Ergebnisse vorliegen. Ob das noch vor der Wahl am 26. Mai sein wird, ist unklar. Das Verkehrs- und Bauressort, in dessen Verantwortung der Bau einer Seilbahn läge, ist derzeit nicht an den Planungen beteiligt. „Wir begrüßen die Überprüfung der Idee und sind gespannt auf Ergebnisse“, sagt Sprecher Jens Tittmann.

Vorteile einer Seilbahn sind laut Experten, dass sie verhältnismäßig einfach zu bauen sind und wenig Emissionen ausstoßen. Neben Bremen beschäftigen sich unter anderem Bonn und Ratingen mit der Idee einer Seilbahn. Weit gediehen sind die Pläne auch in Wuppertal, dort gilt das Projekt als „entscheidungsreif“.