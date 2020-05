Die Rauchsäule war weit über die Stadt zu sehen. (Christina Kuhaupt)

Nach dem Großbrand Ende April am Industriehafen erhebt die Deutsche Polizeigewerkschaft schwere Vorwürfe, Einsatzkräfte der Polizei seien nicht ausreichend vor der Belastung durch Asbest geschützt worden. Tests der Feuerwehr hätten nun ergeben, dass die gesamte Ausrüstung der Einsatzkräfte und sämtliche Fahrzeuge vom Brandort kontaminiert waren.

„Es ist doch ein Irrsinn, zu glauben, dass bei der Feuerwehr alles kontaminiert wurde, bei der Polizei aber nicht. Die Ergebnisse der Feuerwehr müssen zwingend dazu führen, dass auch bei der Polizei alles getan wird, um eine Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuschließen", fordert der Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Jürn Schulze, in einer Mitteilung.

Die Forderungen der Gewerkschaft nach einer Beprobung des Einsatzraumes seien offenbar richtig gewesen. Geschehen sei jedoch nichts, "weil man sich auf die Aussagen von Feuerwehr und Gewerbeaufsichtsamt verlassen hat", kritisiert Schulze das Krisenmanagement der Polizei. Nun stelle sich heraus, dass nachlässig mit Informationen umgegangen worden sei und Aussagen einzelner Verantwortlicher "für bare Münze" genommen worden seien, statt sie zu überprüfen, heißt es in der Mitteilung. Die Gewerkschaft habe bereits nach dem Bekanntwerden von Asbestfunden im Umkreis des Brandortes Bedenken hinsichtlich des Gesundheitsschutzes der Polizeibeamten angemeldet. „Wir hatten der Polizeiführung vorgeschlagen, am Einsatzort getragene Kleidung beproben zu lassen, der Plan der Polizei sieht dagegen vor, die von den eingesetzten Kräften getragenen Uniformen einer Spezialreinigung zuzuführen", so Schulze.

Bruchstücke in Cent-Größe

Nach dem Einsatz habe jedoch niemand dafür gesorgt, dass die Kleidung von übriger Wäsche in den Haushalten getrennt, sicher verpackt und aufbewahrt wurde. Die Entscheidung sei erst drei Wochen nach dem Brand getroffen worden. Mittlerweile sei die Einsatzkleidung in den meisten Fällen mehrfach gewaschen und mit anderer Wäsche vermischt worden. Ein vollständiger Austausch aller Uniformteile und Schutzwestenhüllen sei die einzige Lösung, fordert die Gewerkschaft.

Bei dem Großbrand in einem Lagerhallenkomplex an der Louis-Krages-Straße waren im Umkreis von 200 bis 300 Metern Asbestbruchstücke niedergegangen, etwa so groß wie Cent- oder Euro-Münzen. Auch die Anwohner sorgten sich um ihre Gesundheit.