Voss gewinnt Fotomarathon

Sie hatte am Ende die Nase vorn und holte sich den Sieg im Fotomarathon: Claudia Voss. (FR)

Die Bildserie der Bremerin überzeugte durch ihren dynamischen Reportagestil. „Die Serie wirkt sehr lebendig, aufgrund der in Szene gesetzten Personen. Die Protagonisten machen die Serie zu etwas ganz Besonderem, sie stellen unterschiedliche Gesellschaftsgruppen dar, die spannend und ungewöhnlich fotografiert wurden“, lautet das Urteil der Jury. „Ich hätte mich über jeden Platz gefreut und hab niemals gedacht, dass ich den ersten Platz bekomme“, sagt Voss, die schon mehrfach an der Bremer Motivjagd teilnahm.

Unter den neun Ersten setzten sich insgesamt sechs Frauen durch. Die männlichen Gewinner punkteten zusätzlich mit sportlichen Höchstleitungen. Thorsten Graf (Platz sechs) reiste mit dem Fahrrad aus Hamburg zur Siegerehrung an und bestritt morgens schon 105 Kilometer. Am Marathontag zeigte sein Rad-Computer 55 Kilometer. Florian Bauer (Platz drei) nahm das Motto „Der Weg ist das Ziel“ des Wettbewerbs wörtlich. Der Sylter schaffte am Marathontag 43 577 Schritte.

Die Ergebnisse des fünften Fotomarathons Bremen sind an diesem Sonntag noch bis 17 Uhr im Foyer der Brebau, Schlachte 12-14, zu sehen.