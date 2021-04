Der Fahrer eines VW-Kleinbusses beging am Montagabend Fahrerflucht. (DPA)

Der Fahrer einen VW-Kleinbusses hat am Montag nach einem Verkehrsunfall in Vegesack Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, war er zuvor in den Gegenverkehr auf der Heinrich-Oebker-Straße gekommen und mit einem VW Golf zusammengestoßen. Der 18-jährige Fahrer des Golfs wurde bei dem Unfall verletzt.

Überholungsmanöver in hohem Tempo

Die Polizei erfuhr von Zeugen, dass der Kleinbus gegen 22.20 Uhr auf der Heinrich-Oebker-Straße mit hohem Tempo ein Auto überholte. Kurz vor der Straße Aumunder Heerweg kam ihm der Golf entgegen, der nicht mehr ausweichen konnte. Beide Autos stießen zusammen und wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der 18-jährige Fahrer des Golfs wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Der Fahrer des Kleinbusses flüchtete zu Fuß in Richtung Uhthoffstraße. Bei dem Aufprall wurden auch ein Gartenzaun und ein Ampelmast beschädigt. Kurz zuvor hatte ein unbekanntes Auto in der Lerchenstraße Ecke Dobbheide einen Verteilerkasten überfahren und stark beschädigt. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallfahrer dauern an.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall in der Heinrich-Oebker-Straße oder den Zusammenstoß mit dem Verteilerkasten in der Lerchenstraße beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft unter 0421/362-14850 entgegen.