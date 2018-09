Thomas Köcher sagt, man müsse auch mit Menschen, die mit rechten Kräften sympathisieren, ins Gespräch kommen. (Frank Thomas Koch)

Herr Köcher, nicht erst seit den Ausschreitungen in Chemnitz wird von einem vermeintlichen Kampf der Demokratie gegen den Rechtspopulismus gesprochen. Wie schlägt sich die Demokratie bisher in diesem Kampf?

Thomas Köcher: Verbesserungswürdig. Aber schon der Begriff zeigt, dass extreme Positionen versuchen, eine aggressive Stimmung zu erzeugen. Wenn von „Kampf“ oder „Krieg“ die Rede ist, wird die Diskussion aufgeladen. Dabei geraten unsere demokratische Kultur und unsere Zivilgesellschaft in die Defensive. Deshalb wird es mal wieder wichtig, den Begriff Demokratie positiv zu besetzen.

Ist er so negativ besetzt?

Demokratie ist wichtig und wertvoll. Sie ist etwas, das Millionen Menschen weltweit nicht haben. In der Wahrnehmung vieler Menschen ist sie aber sehr lange nicht mit Inhalt gefüllt worden. Sie wirkt wie eine Selbstverständlichkeit. Es gibt einen ziemlich radikal geführten politischen Diskurs, in dem der demokratische Staat in der Kritik steht. Dem stehen zu wenige positive Stimmen entgegen. Das müssen wir ändern.

Auch deshalb haben Sie im vergangenen Jahr zusammen mit der Bürgerstiftung Bremen die Initiative „Demokratie beginnt mit uns“ ins Leben gerufen. Darin heißt es, Sie wollen die „Bedeutung der demokratischen Grundwerte stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken“. Müssen die Menschen daran erinnert werden?

Wir waren mit der Initiative in den Bremer Stadtteilen unterwegs, und die Reaktionen waren sehr positiv. Uns ist es wichtig, mit den Menschen auch über das Grundgesetz ins Gespräch zu kommen. Schließlich sind viele Gesetze nicht selbsterklärend.

Das Recht auf freie Meinungsäußerung sorgt speziell in Netzdiskussionen oft für Auseinandersetzungen. Wie bewerten Sie das?

Nur weil man für ein Ideal einsteht, beispielsweise gegen Rechtspopulismus, darf man keines der Grundrechte gefährden. Sie sind die Basis. Wir müssen mit Menschen, die mit rechten Kräften sympathisieren, auch ins Gespräch zu kommen. Denn auch sie müssen ihre Meinung frei äußern dürfen. Wenn ich dieses Recht in Frage stelle, dann gefährde ich die Demokratie.

Wie kann der Austausch gelingen?

Soziale Medien sind nicht immer der richtige Ort dafür. Dort werden Meinungen geäußert, der Austausch bleibt aber aus. Diskussionen sind nur möglich, wenn jeder Einzelne mit seiner Position klar erkennbar ist und seine Sorgen und Ängste ernst genommen werden. Das heißt auch jenen zuzuhören, die ihre Ängste hinter Rassismus verstecken. Das ist der Kern des demokratischen Diskurses. Wenn ich andere ausschließe, verliere am Ende ich selbst.

Viele Menschen haben das Vertrauen in die Demokratie verloren. Wie können sie es zurückgewinnen?

Wir müssen genau nachfragen, was zu diesem Vertrauensbruch geführt hat. Doch meist gibt es gute Gründe, die gar nicht mit der Demokratie selbst, sondern mit Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft zu tun haben. Aber wichtig ist: Eine Alternative zur Demokratie sehen die meisten Kritiker nicht. Protest­äußerungen heißen nicht, dass die Gesellschaft umgewälzt werden soll.

Gleichzeitig sind demokratiefeindliche Provokationen anscheinend wieder salonfähig. Wie geht man damit um: diskutieren oder ignorieren?

Rassistische und extreme Positionen gehören verurteilt. Aber ich wünsche mir manchmal auch mehr Entspannung. Man muss der Versuchung widerstehen, in der gleichen Lautstärke zurückzubrüllen.

Immer wieder machen Fälle, in denen Schaulustige Unfallopfern nicht helfen, sondern sie lediglich filmen, Schlagzeilen. Steht es schlecht um die Zivilgesellschaft?

Ich frage mich immer wieder, was in diesen Menschen vorgeht. Diese Entwicklung ist traurig und schlimm. Aber ich sehe es auch als Ansporn, zu zeigen, was zu Zivilcourage gehört. Ich muss als Einzelner aktiv werden, für Grundrechte eintreten, für die Menschen eintreten und ihnen helfen. Doch nur, weil diese Fälle mehr in den öffentlichen Fokus rücken, heißt das nicht, dass wir verrohen.

Trotzdem steht Zivilcourage im Mittelpunkt Ihrer Initiative. Hat sich also doch etwas verändert?

Der Mut zum Eintreten für unsere Werte muss immer wieder neu erzeugt werden. Dafür müssen wir werben.

Besonders jungen Menschen wird immer öfter Gleichgültigkeit gegenüber der Politik vorgeworfen. Würden Sie das bestätigen?

Jugendliche äußern sich oft und sind sehr aktiv. Allerdings findet das nicht mehr in Parteien und Gewerkschaften statt, sondern vielmehr auf Internetplattformen oder bei Aktionen wie Flashmobs oder Demonstrationen. Ihr Interesse an der Umwelt und am Miteinander ist nicht weniger geworden. Der Wunsch zur Diskussion ist vorhanden – und das versuchen wir auch zu fördern.

Inwiefern?

Das fängt mit Instrumenten wie Klassenräten, Morgenkreisen, Schülervertretungen und Jugendbeiräten an, in denen der Alltag von Kindern und Jugendlichen demokratisch gestaltet wird. Die Herausforderung besteht darin, althergebrachte Strukturen so weit zu öffnen, dass auch spontaneres und kurzfristigeres Engagement für ein bestimmtes Thema möglich ist.

Was bedeutet dieses sich verändernde Engagement für das Funktionieren der Zivilgesellschaft?

Es gibt kein vorgefertigtes Verständnis von Zivilgesellschaft mehr. Viele Jugendliche kennen zwar Grundsätze wie „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, aber ihren Ursprung nicht. Die Verbindung wieder herzustellen, das ist in unserer Arbeit sehr wichtig.

Gelingt das durch den Geschichtsunterricht in den Schulen?

Um im Sinne der demokratischen Gesellschaft zu handeln, muss ich wissen, wie sie entstanden ist. Nur so verstehe ich, wie bedeutend diese Werte sind und warum ich sie achten muss. Die deutsche Vergangenheit, der Holocaust und der Nationalsozialismus, das sind unverrückbare Bestandteile unserer Geschichte. Wenn das nicht mehr gelehrt würde, würde uns ein Stück Erbe fehlen.

Müsste noch mehr getan werden?

Bei politischer Bildung geht immer mehr. Ich sehe mit Sorge, dass in einigen deutschen Bundesländern der Politikunterricht immer weiter runtergefahren wird. Und das ist in diesen Bundesländern auch spürbar. Politikunterricht ist wichtig – und auch die demokratische Gestaltung von Schulen ist wichtig.

2019 stehen in Bremen die nächsten Bürgerschaftswahlen an. Wie kann man die Menschen zum Wählen motivieren?

Eine Wahl ist der einfachste Weg, seine Meinung zu äußern. Durch die Polarisierung in der Politik haben immer mehr Menschen Lust, zu wählen. Mir macht es aber Sorge, dass in bestimmten Bremer Stadtteilen die Wahlbeteiligung sinkt, während sie in anderen steigt. Damit wird Wählen ein Luxusgut und das Wahlergebnis ist nicht mehr sozial ausgewogen.

Zahlreiche Menschen gehen nur als Protestwähler zur Wahl, weil sie frustriert über die Politik sind. Wie steuert man dagegen?

Protestwahl ist völlig ineffektiv. Wählerinnen und Wähler sollten ihre Stimme für die Partei geben, die ihre Interessen vertritt. Eine Proteststimme wird hingegen nie ihren Zweck erfüllen, wenn ich wahrgenommen werden will – so funktioniert es nicht.

Das Gespräch führte Lisa-Maria Röhling.

Zur Person

Thomas Köcher (48) ist seit fünf Jahren Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Bremen. Zuvor war er Referatsleiter an der Universität Bremen.