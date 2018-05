Um die Fahrzeuge problemlos herauswinken zu können, verengte die Polizei die Neuenlander Straße auf Höhe des ehemaligen Hornbach-Geländes auf eine Fahrbahn. Im Feierabendverkehr führte dies zu einem gewaltigen Rückstau. (Christina Kuhaupt)

26 Fahrer unter Drogeneinfluss, zwei unter Medikamenten, dazu kiloweise sichergestellte Drogen und jede Menge Waffen – auch am zweiten Tag ihrer groß angelegten Kontrollaktion "Drogenerkennung im Straßenverkehr" erzielte die Bremer Polizei zahlreiche Treffer.

Insgesamt 598 Fahrzeuge wurden am Mittwoch an den beiden Kontrollpunkten an der Neuenlander Straße und der A 270 sowie durch 12 mobile Einsatzteams im gesamten Stadtgebiet angehalten, berichtet Polizeisprecherin Franka Haedke. Nach positiven Vortests wurden 28 Blutentnahmen durchgeführt. Alle fielen positiv aus – 26 Mal standen die Fahrer und Fahrerinnen unter Drogen-, zweimal unter Medikamenteneinfluss.

Dabei allein blieb es aber nicht, der Polizei ging auch noch jede Menge "Beifang" ins Netz. So wurden in zehn Fahrzeugen Drogen gefunden, darunter 100 Gramm Heroin und einmal nicht weniger als zwei Kilo Marihuana, berichtet Haedke. In einem Fahrzeug habe man etwa 500 Gramm Cannabisplatten entdeckt. In der daraufhin anberaumten Durchsuchung der Wohnung des Fahrzeughalters seien dann weitere 500 Gramm gefunden worden.

Auch acht Verstöße gegen das Waffengesetz registrierte die Polizei. Sichergestellt wurden dabei zwölf Waffen, unter anderem Elektroschocker, Schlagstöcke, verbotene Messer sowie eine Schreckschusspistole. Desweiteren standen achtmal Fahren ohne Fahrerlaubnis, vier Fälle von Urkundenfälschung und diverse Ordnungswidrigkeiten zu Buche.

Bereits am Dienstag hatte die Polizei Bremen Kontrollen bei 580 Fahrzeugen durchgeführt. Hierbei war es zu 43 Blutentnahmen gekommen. In 41 Fällen stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer saß.

Wie berichtet, wurden am Mittwochnachmittag bis in den frühen Abend hinein auf der Neuenlander Straße Fahrzeuge, die der Polizei verdächtig vorkamen, zur Kontrolle herausgewunken. Um dies problemlos tun zu können, verengte die Polizei die Straße stadtauswärts auf Höhe des ehemaligen Hornbach-Geländes auf eine Fahrspur. Was im Feierabendverkehr zu einem gewaltigen Rückstau führte.

Und zu entsprechendem Ärger bei den Betroffenen. Fast eineinhalb Stunden habe er gebraucht, um über die Hochstraße von Walle bis zu der Kontrollstelle zu kommen, berichtet Pendler Rainer Knief. Anschließend sei der Verkehr sofort wieder reibungslos gelaufen. "Aber bis dahin ging es weit über eine Stunde lang immer nur Stück für Stück weiter. Der Bereich am Flughafen war komplett dicht. Ich habe mich wirklich unsagbar geärgert." Diese Art von Kontrolle sei grundsätzlich sicherlich sinnvoll, betont auch Knief. "Aber muss es an so einer Stelle gerade zur Feierabendzeit sein?"

"Erfolg gibt uns leider recht"

Der Rückstau war auch der Polizei aufgefallen. "Wir haben deshalb in der Feierabendzeit etwa eine halbe Stunde Pause gemacht, in der der Verkehr wieder fließen konnte", erklärt Polizeisprecherin Haedke. Ansonsten gelte jedoch, dass die Polizei bei derartigen Kontrollen keine Rücksicht auf Tageszeit, Hitze oder Staus nehmen könne. "Und leider gibt uns der Erfolg recht. Wir haben ja gesehen, wie viele Fahrer in dieser Zeit unter Drogeneinfluss standen."

So sieht das auch Michael Gennrich aus Weyhe. Auch er ist Pendler und hat den großen Stau auf der Neuenlander Straße mitbekommen. "Dennoch alles richtig", sagt er und hat dabei die Ergebnisse der Kontrolle am Dienstag im Blick. "580 Fahrer wurden überprüft, 41 davon standen unter Drogen, das sind sieben Prozent", rechnet er vor. Anders ausgedrückt: "Bei 100 Autos, die einem entgegenkommen, sind sieben Fahrer darunter, die Drogen konsumiert haben – da kann einem schon etwas schwindlig werden."

Er sei selbst fahre jeden Tag die Strecke von Weyhe nach Bremerhaven und wieder zurück. Dabei habe er schon mehrfach Unfälle gesehen, "wo ich mich fragte, wie die passieren konnten". Das Ergebnis der Drogenkontrolle durch die Polizei könnte eine Erklärung sein, mutmaßt Gennrich.

Tatsächlich gab es laut Polizei 2017 in Bremen 1044 Vorfälle im Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr. Davon führten 265 zu einem Unfall, 219 unter Alkohol- sowie 46 unter Drogeneinfluss. In den anderen Fällen blieb die Alkohol- und Drogenfahrt ohne Folgen, hier wurden die Betroffenen bei Kontrollen erwischt (Alkohol: 314, Drogen: 465).

Die Zahl aller Verkehrsunfälle stieg 2017 im Land Bremen gegenüber dem Vorjahr um 7,9 Prozent auf 24 117. Im Bundesdurchschnitt stand in diesem Zeitraum lediglich eine Steigerung um zwei Prozent zu Buche.