Die Polizei hat ihre groß angelegte Kontrollaktion "Drogenerkennung im Straßenverkehr" am Donnerstag fortgesetzt und dabei zahlreiche Treffer erzielt. (Christina Kuhaupt)

26 Fahrer unter Drogen-, zwei unter Medikamenteneinfluss, dazu kiloweise sichergestellte Drogen und jede Menge Waffen – auch am zweiten Tag ihrer groß angelegten Kontrollaktion "Drogenerkennung im Straßenverkehr" erzielte die Bremer Polizei zahlreiche Treffer.

Insgesamt 598 Fahrzeuge wurden am Mittwoch an den beiden Kontrollpunkten an der Neuenlander Straße und der A270 sowie durch 12 mobile Einsatzteams im gesamten Stadtgebiet angehalten, berichtet Polizeisprecherin Franka Haedke. Nach positiven Vortests wurden 28 Blutentnahmen durchgeführt. 28 fielen positiv aus – in 26 Fällen standen die Fahrer und Fahrerinnen unter Drogen-, zweimal unter Medikamenteneinfluss.

Dabei allein blieb es aber nicht, der Polizei ging auch noch jede Menge "Beifang" ins Netz. So wurden in zehn Fahrzeugen Drogen gefunden, darunter 100 Gramm Heroin und einmal nicht weniger als zwei Kilo Marihuana, berichtet Haedke. In einem Fahrzeug habe man etwa 500 Gramm Cannabisplatten entdeckt. In der daraufhin anberaumten Durchsuchung der Wohnung des Fahrzeughalters seien dann weitere 500 Gramm gefunden worden.

Auch acht Verstöße gegen das Waffengesetz registrierte die Polizei. Sichergestellt wurden unter anderem Elektroschocker, Schlagstöcke, verbotene Messer sowie eine Schreckschusspistole. Desweiteren zu Buche standen achtmal Fahren ohne Fahrerlaubnis, vier Fälle von Urkundenfälschung und diverse Ordnungswidrigkeiten.

Bereits am Dienstag hatte die Polizei Bremen Kontrollen bei 580 Fahrzeugen durchgeführt. Hierbei war es zu 43 Blutentnahmen gekommen. In 41 Fällen stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer saß.