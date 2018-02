Dicke schwarze Rauchwolken überschatteten die Universitätallee am Dienstagnachmittag, nachdem ein Pkw in Flammen aufging. (Elena Kosichkina)

An der Universitätsallee in Bremen ist am Dienstagnachmittag ein Auto ausgebrannt. Derzeit sind die Einsatzkräfte noch vor Ort. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, sind bisher keine verletzten Personen bekannt. (nkn)