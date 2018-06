Das Gehirn anknipsen und mit einem kreativen Projekt an den Start zu gehen, das Bremen schöner und interessanter macht: Das war beim Crowdfunding-Wettbewerb gefragt. (123RF)

Dem Bremer wirft man ja gerne mal vor, sich ein bisschen zu doll im Glanz seiner hanseatisch stolzen Vergangenheit zu sonnen. Und, dass er darüber manchmal vergisst, dass seine Stadt nur dann spannend, lebens- und liebenswert bleibt, wenn ihre Bürger heute dieselbe Neugier und denselben Wagemut aufbringen wie geschäftstüchtigen Kaufleute ehedem. Der Wettbewerb „Ideen für Bremen“ zeigt, dass es diese Bremer und Bremerinnen gibt. Die insgesamt 62 Teilnehmer der zweiten Auflage haben etwas gewagt, und damit haben sie alle, damit hat auch Bremen schon gewonnen.

Ein Unterwäsche-Label, ein pflanzliches Kunstobjekt, ein Gesellschaftsspiel, eine Picknick-App, eine Intuitionsschule oder ein Musik-Wettbewerb: Allen Ideen gemeinsam, das war die Vorgabe in der Ausschreibung der Ausrichter Unternehmen für Bremen e.V., ein Zusammenschluss privater Firmen, und dem Gründungsnetzwerk Starthaus von der Bremer Aufbaubank, ist ein inhaltlicher Bezug zur Stadt.

Mehr als 90.000 Euro von Bremern

30 Projekte, auf den Weg gebracht von Einzelnen oder Kollektiven, schafften es in die Finanzierungsphase. Auf der Crowdfunding-Homepage „Schotterweg“ stellen sie sich ausführlich vor und können bis Mittwoch, 20. Juni, 23.59 Uhr, finanzielle Unterstützung sammeln. Wird bis dahin das gesetzte Finanzierungsziel nicht erreicht, bekommen die Spender ihr Geld zurück.

„Wir waren positiv überrascht, weil sich insgesamt so viele Projekte beworben haben“, sagt Andreas Hoetzel aus dem Vorstand der Unternehmen für Bremen. „Das Bewerbungsverfahren war aufwendiger in diesem Jahr, jeder musste zum Beispiel ein Video drehen, und schon im Vorfeld genau angeben, welche Crowdfunding-Summe erreicht werden und wofür das Geld verwendet werden soll. Das hat sich gelohnt, denn so aufbereitet begreift man die einzelnen Ideen viel besser.“

Mit mehr als 90.000 Euro haben rund 2500 Bremer und Bremerinnen die Ideen schon bedacht, manche bekamen mehr, andere weniger. Hoetzel sagt: „Zehn der Teilnehmer werden ihr gestecktes Finanzziel erreichen. Das ist viel.“ Die drei Projekte, die bis zum 5. Juni die meisten Unterstützer hinter sich vereinen konnten, sind die Fisch-und-Gemüse-Farm „Watertuun“, das Manufakturen-Kollektiv „Bremer Stadtfabrikanten“ und das Baukastenspiel „Ankenstein“, sie haben schon den mit insgesamt 20 000 Euro dotierten Kampagnenpreis gewonnen.

Außerdem sind die drei gesetzt beim Finalabend am 20. Juni in der Kesselhalle des Schlachthofs, wo ab 18 Uhr darüber entschieden wird, welche Ideen in diesem Jahr die Allerbesten waren. Insgesamt zehn Finalisten, auf dieser Seite stellen wir sie vor, stellen ihre Ideen der Jury aus Unternehmens-, Startup- und Marketing-Experten und dem Publikum vor – jeder kann zugucken, die Veranstaltung ist öffentlich und kostet keinen Eintritt. „Jeder bekommt drei Minuten Zeit, um den Jurypreis zu pitchen“, sagt Hoetzel. Der Preis der Jury sind bis zu 30.000 Euro, die zu der erreichten Spendensumme addiert werden. Ein Anschub, mit dem aus den Ideen bald schon Realitäten werden, die Bremen bereichern.