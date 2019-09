Die CDU muss ihren Modernisierungskurs aufrechterhalten, meint Wahlforscher Matthias Jung. (Uwe Anspach/dpa)

Die CDU muss nach Ansicht des Wahlforschers Matthias Jung ihren Modernisierungskurs beibehalten, wenn sie die gesellschaftspolitische Debatte auch in Zukunft mitprägen und mehrheitsfähig bleiben will. „Es gibt in der Partei bei manchen eine nostalgische Orientierung, aber wenn man im eigenen Saft schmort, verliert man den Anschluss an die Wählerschaft“, sagte der aus ZDF-Wahlsendungen bekannte Demoskop von der Forschungsgruppe Wahlen am Donnerstagabend bei einer CDU-Veranstaltung.

Der Kreisverband Bremen-Mitte der Christdemokraten hatte Jung für eine Auswertung der Bürgerschaftswahlergebnisse aus wissenschaftlicher Sicht eingeladen. Den relativen Erfolg der CDU am 26. Mai – die CDU war stärkste Partei geworden, hatte den Einzug ins Rathaus aber verpasst – führte Jung zum einen auf die „eindeutig schlechte Performance der SPD“ zurück, aber auch auf den Umstand, dass es der Partei gelungen sei, die Unzufriedenheit mit der Bremer Regierungspolitik „innerhalb des Spektrums der etablierten Parteien aufzufangen“. Das unterscheide Bremen von der Situation in den ostdeutschen Ländern, wo die AfD zuletzt gewaltige Stimmengewinne verbuchen konnte.

Probleme politisch seriös lösen

Die anschließende Diskussion mit dem Publikum führte rasch zur Bundespolitik. Die AfD, so meinte Jung, sei „ein Stück weit Normalität geworden“. Der CDU könne man nur empfehlen, dieser Partei nicht inhaltlich hinterherzulaufen, sondern gezielt die Probleme, die der AfD Zulauf verschaffen, politisch seriös zu bearbeiten. Dazu gehöre beispielsweise die Angst vieler Kleinsparer vor Vermögensverlusten durch den Nullzins.