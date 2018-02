Mehrere Täter flüchtig

Walle: Mann wird von Gruppe attackiert und schwer verletzt

Erneut ist in Bremen ein Mann nach Tritten und Schlägen gegen den Kopf am Sonntagabend in Walle schwer verletzt worden. Bereits am Sonntagmorgen gab es einen ähnlichen Fall in der Innenstadt.