Bei der Gesundheit Nord (Geno) gibt es jetzt auch eine Fristenregelung für die Kaffee- und Keksversorgung. (Frank Thomas Koch)

In love with Gewoba

Muss man sich um Falk Wagner Sorgen machen? Der Waller SPD-Abgeordnete ist zwar liiert, schmust aber mit Aktenordnern. So sieht man ihn jedenfalls auf einem Foto, das er bei Instagram hochgeladen hat. Ganz entrückt schmiegt Wagner seine Wange an eine Mappe, die dick mit „Gewoba“ beschriftet ist. „Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ein Herz für die Gewoba habe?“, säuselt Wagner im Bildtext. Dann folgt die Erklärung: Wagner ist in den Aufsichtsrat des Wohnungsunternehmens gewählt worden, und das bedeute ihm viel! Schön, dass sich die Sache so auflöst. Vor allem für seine Freundin. Es wäre bitter, für einen dickleibigen Leitz-Ordner verlassen zu werden.

Schmalhans ist Küchenmeister

Muss man sich um die Gesundheit Nord Sorgen machen? Ja, muss man. Dem Klinikverbund geht es finanziell sehr schlecht, er benötigt die nächste Geld-Infusion. Auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten geht das Klinikum Ost jetzt mit gutem Beispiel voran. In einer Dienstanweisung wird detailliert geregelt, welche Form von Bewirtung für Gäste noch vertretbar ist. „Bei Veranstaltungen mit einer Dauer von bis zu einer Stunde ist regelhaft keine Versorgung mit Getränken oder Speisen mehr vorgesehen“, heißt es in dem Rundschreiben. Ab einer Dauer von einer Stunde kann Mineralwasser geordnet werden, ab 120 Minuten Kaffee oder Tee. Erst „ab einer Veranstaltung von mehr als vier Stunden besteht die Möglichkeit, zusätzlich Gebäck zu ordern“, ist nun festgeschrieben. Wer künftig eine Einladung ins Klinikum Ost annimmt, ist also gut beraten, entweder eine eigene Thermoskanne mitzubringen oder ein wenig Geduld.

Stilsicher

Die Abgeordnete Kai Wargalla läuft nicht ständig mit dem Knigge unterm Arm durch die Gegend, so viel ist bekannt. Im Sommer 2018 erregte die Grüne Anstoß, als sie barfuß durch den Plenarsaal streifte. Am Montag dieser Woche zeigte sich Wargalla einmal mehr von ihrer unkonventionellen Seite. Bei einem Empfang des Bürgerschaftspräsidenten erschien die Parlamentarierin in einem Shirt mit der Aufschrift „Suck my clit“ (zu Deutsch: „Lutsch meine ...“ – den Rest bitte beim Gynäkologen erfragen). Negative Reaktionen hat Wargalla nach eigenem Bekunden nicht wahrgenommen. „Es war ja auch nicht provozierend gemeint, sondern als feministische Anspielung auf Männergehabe“, erläuterte sie auf Anfrage.