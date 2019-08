In Walle fehlen aktuell mindestens 75 Kitaplätze. (Julian Stratenschulte)

Bremen. In Walle fehlen aktuell mindestens 75 Betreuungsplätze in Kindertagesstätten – obwohl im Ortsteil Überseestadt zum 1. August zwei neue Einrichtungen eröffnet worden sind. Das geht aus den Zahlen hervor, die Wolfgang Bulling vom Ressort für Kinder und Bildung nun dem Bildungsausschuss des Waller Beirats präsentiert hat. Konkret suchen demnach noch 31 Eltern Plätze für Kinder unter drei Jahren und 44 Eltern Plätze für Kinder zwischen drei und sechs Jahren.

Von mehreren Kita-Leitungen wurde darüber hinaus von internen Wartelisten mit den Namen weiterer Eltern berichtet, die sich bislang vergeblich um einen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs bemüht hätten. Das Defizit dürfte unterm Strich also noch größer ausfallen als von der Behörde errechnet.

Zwar läuft seit 2014 in Bremen ein Kita-Ausbauprogramm. Aber, so Bulling: „Wir haben seitdem auch fortlaufend jedes Jahr steigende Kinderzahlen und Kita-Planung ist sehr zeitaufwendig. So hinken wir leider immer hinterher.“ Schon jetzt zeichne sich deshalb ab, dass die bis zum Jahr 2020 angestrebten Kitaplatz-Versorgungsquoten von mindestens 50 Prozent für Kinder unter drei Jahren (in Walle aktuell 45 Prozent) und 98 Prozent für Drei- bis Sechsjährige (in Walle aktuell 94 Prozent) im Stadtteil nicht zu erreichen seien.

„Ich würde das als einen Notfall bezeichnen“, sagt dazu die frisch gewählte Waller Bildungsausschusssprecherin Caren Emmenecker (Linke). Die Waller Ortspolitiker fordern deshalb von den zuständigen Ressorts, nachzusteuern und die benötigten Plätze zu schaffen. Angesichts des Fachkräftemangels müsse außerdem der Erzieherinnenberuf dringend attraktiver werden.