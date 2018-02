Für diese beiden Eschen im autofreien Teil der Brinkstraße wird der Sommer 2018 ihr letzter sein: Die rund 60 Jahre alten Bäume stehen direkt auf dem sanierungsbedürftigen Kanal und müssen im Herbst gefällt werden. (Roland Scheitz)

Als nächstes ist im Sommer 2019 der Bereich zwischen Waller Ring und der – bereits modernisierten – Haltestelle Utbremer Straße dran. Dort erneuert zunächst Hansewasser den Kanal, anschließend werden die Schienen erneuert. Darüber, wie die Straße anschließend aussehen soll, macht sich im Auftrag der Bremer Straßenbahn AG (BTAG) unter anderem Jens Wittrock vom BPR-Planungsbüro Gedanken.

Er hat nun im Fachausschuss „Bau, Umwelt und Verkehr“ des Waller Beirats einige Punkte vorgestellt, an denen es im Zuge der Baumaßnahme Verbesserungen in der Verkehrsführung geben soll. So zum Beispiel an der Ecke Waller Ring / Waller Heerstraße, wo es regelmäßig durch Rechtsabbieger in Richtung Innenstadt zu Verkehrsstaus kommt. Hier wollen die Planer die Fahrspur so aufweiten, dass der Geradeausverkehr zukünftig an den Rechtsabbiegern vorbeifahren kann. Dadurch würden dort allerdings rund fünf Parkplätze wegfallen.

Auf der Waller Heerstraße wollen die Planer bei der Tiefgaragen-Einfahrt die Fahrspur verlängern, um auch hier das Stauaufkommen zu verringern. Außerdem soll der Linkswender in Richtung stadtauswärts auf Höhe der Geestemünder Straße entfernt werden, da er kaum genutzt wird. Bei der Ausfahrt aus der Walle-Center-Tiefgarage wiederum bleibt alles beim Alten, inklusive Linkswender in Richtung City.

Auch Ampelanlage wird erneuert

Worüber sich viele Fußgänger im Stadtteil freuen dürften: Auch die Ampelanlage über die Heerstraße in Höhe Gustavstraße soll im Zuge der Bauarbeiten erneuert und dabei die Fußgänger-Grünphase um fünf Sekunden verlängert werden. Schon seit langem kritisieren Eltern und Ortspolitiker, dass die Grünphase deutlich zu kurz für die vielen Grundschüler ist, die hier täglich die Straße überqueren müssen.

In diesem Jahr will Hansewasser außerdem 40 Meter Kanal im Stichweg der Brinkstraße erneuern. Und zwar in sogenannter offener Bauweise, was konkret heißt: Der Fußweg muss aufgerissen werden. Denn der 1934 gebaute Kanal hat mittlerweile so starke Risse, dass es im „Schonverfahren“ von innen nicht mehr geht. Genau auf dem Kanal allerdings stehen zwei Bäume, die dort in den 1950er- oder 60er-Jahren gepflanzt worden sind. „Deshalb ist es leider unvermeidbar, diese Bäume zu fällen“, sagt Hansewasser-Vertreter Lukas Zscherpe. Geplant sei, die beiden Eschen im Oktober oder November zu fällen. Mit dem Umweltbetrieb Bremen (UBB) sei aber schon abgesprochen worden, dass drei neue Bäume als Ersatz angepflanzt werden müssen. Dies womöglich aber an einer anderen Stelle, ansonsten nämlich hätten die nachfolgenden Generationen irgendwann wieder genau dasselbe Problem. Eines steht dabei fest: Etwaige Ersatzpflanzungen sollen definitiv in Walle erfolgen. „Wir sind offen für Vorschläge zu neuen Standorten“, so Zscherpe. Eine erste Idee konnte er an diesem Abend schon notieren: Ein Bewohner des Quartiers plädierte für Neupflanzungen auf dem Dreiecksplatz zwischen Brinkstraße/Bergedorfer Straße/Sonderburger Straße.