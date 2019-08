Rund 20 Anwohner aus Walle haben unter anderem mit Sozialsenatorin Anja Stahmann diskutiert. (Roland Scheitz)

Immer mehr und schnellerer Verkehr, steigende Immobilienpreise und Mieten, fortschreitendes Geschäfte-Sterben, wachsende Vermüllung, Autokorsos und nächtliche Straßenrennen: Wenn in Walle darüber geredet wird, was dort gerade nicht so gut läuft, dann kommt durchaus eine ansehnliche Liste zusammen – auch wenn die Waller ihren Stadtteil grundsätzlich schätzen und gerne dort leben.

Walle entwickelt sich – aber stimmt die Richtung? Darüber haben am Mittwochabend rund 20 Anwohner aus dem Stadtteil mit Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), Ortsamtsleiterin Ulrike Pala, Polizeikommissariatsleiter Dirk Rysavy, Pastorin Sabine Kurth und Diakonin Alexandra Wietfeldt diskutiert. Zu der Veranstaltung eingeladen hatte die evangelische Gemeinde Walle an der Ritter-Raschen-Straße, passend zu ihrem Jahresthema “Wohin zeigt der Kompass?“

Hilfsbereit sein und aufeinander Acht geben

Eine Erkenntnis, die die Teilnehmer nach dem eineinhalbstündigen angeregten Austausch mit nach Hause nahmen: Man muss nicht warten, bis die Polizei kommt oder das Sozialressort tätig wird. „Wir sollten darauf achten, dass Menschen, die sozial abhängig sind, nicht weggehen. Man kann auf seine Nachbarn Acht geben, ihnen auch mal Hilfe anbieten oder sie einladen“, unterstreicht Sabine Kurth, die seit 24 Jahren Pastorin in Walle ist. Regelmäßig habe sie im Rahmen der Gemeindearbeit mit älteren Menschen zu tun, die ihre Wohnung kaum mehr verlassen: „Manche, weil sie es sich finanziell nicht erlauben können. Andere, weil sie Angst haben.“ Auch werde es ihrer Beobachtung nach zunehmend schwierig für junge Familien und ältere Menschen, bei Nachwuchs oder abnehmender Mobilität in ihrem Stadtteil eine andere Wohnung zu einem bezahlbaren Preis zu finden.