Der Waller Sand in der Überseestadt ist seit Mai für Besucher geöffnet. (Christina Kuhaupt)

Es gibt sie – aber man muss schon sehr gründlich suchen: Immer wieder bemängeln Besucher von Bremens im Mai eröffnetem neuen Strandpark Waller Sand in der Überseestadt einen „Toiletten-Notstand“. Dabei steht Besuchern direkt vor Ort gleich neben der Aussichtsplattform ein Container mit öffentlichen und bemerkenswert sauberen Damen- und Herren-Toiletten zur Verfügung. Vielen Parkbesuchern sei dieses Angebot bislang jedoch offenbar nicht bekannt, schildert das Team der benachbarten Bäckerei. Denn in den vergangenen Wochen hatten deren Mitarbeiter immer wieder Hilfe suchenden Besuchern des Naherholungsgebietes am Wendebecken die geschäftseigenen WC-Anlagen zur Verfügung gestellt.

Bislang fehlen nämlich Hinweisschilder, die im Fall der Fälle die Aufmerksamkeit auf den Toiletten-Container oberhalb des Sandstrandes lenken könnten. Lediglich auf dem Übersichtsplan für das Areal am Wendebecken ist ein winziger Hinweis auf die öffentlichen Toiletten eingezeichnet und es gibt außerdem noch einen sehr kleinen Wegweiser unmittelbar in der Nähe des Containers.

Gleich daneben serviert neuerdings donnerstags bis sonntags ein Container-Kiosk mit Beach-Club-Flair Getränke, Pizza, Pommes und Bratwurst. Wer hier von einem Logenplatz aus den Sonnenuntergang genießen möchte, sollte das Areal vorerst am besten mit dem Fahrrad ansteuern. Denn die Bushaltestelle „Überseestadt-Nord“ wird wegen Bauarbeiten auf dem Kommodore-Johnsen-Boulevard derzeit nicht angefahren.