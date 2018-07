Vor einem Jahr feierte die Bremer Heimstiftung noch das Richtfest, jetzt wurde die Wohnanlage im Waller Wasserturm offiziell eingeweiht. (Roland Scheitz)

Ihr bisher wohl langwierigstes Bauprojekt weihte die Bremer Heimstiftung gemeinsam mit Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) am Freitag offiziell ein. Die ausgesprochen schwierigen Planungen für das sieben Millionen Euro schwere Wohngebäude auf dem achteckigen Fundament des alten Waller Wasserturms hatten sich am Ende über 16 Jahre hingezogen. Nach weiteren zwei Jahren Bauzeit soll das achtstöckige Gebäude mit 41 Seniorenwohnungen inklusive Tagespflege mit 15 Plätzen inmitten des Stiftungsdorfs Walle an der Karl-Peters-Straße nun zum neuen Wahrzeichen des Quartiers werden. "Es ist Ihnen gelungen, etwas zu bauen, das den anderen nicht allzu viel Schatten beschert", lobt Stahmann den Architekten Ulrich Tilgner. Die ersten Mieter waren im Dezember eingezogen, drei Wohnungen sind aktuell noch frei. Von 1907 bis 1944 hatte an dieser Stelle der alte Waller Wasserturm gestanden, der mit 63 Metern Höhe zu seiner Zeit als höchster Wasserturm Europas galt.