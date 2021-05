„Wandern saugt mir die Ideen ins Hirn“, sagt Manuel Andrack, einst Sidekick von Harald Schmidt in der gleichnamigen Show. (Emanuel Bloedt/dpa)

Herr Andrack, als Reaktion auf diese Interviewanfrage haben Sie zurückgeschrieben: Wanderungen in und um Bremen? Großartig! Wie ironisch war das gemeint?

Manuel Andrack: Halb. (lacht) Nein, das hat mich wirklich gefreut.

Ganz unironisch: Weil ich es toll finde, wenn Menschen ihre Umgebung entdecken. Seit meinem ersten Wanderbuch ist das Motto: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Ich hatte letztens eine Diskussion, auch ganz ernst gemeint, mit dem Bundesumweltministerium. Die hatten zu einer Zoom-Konferenz eingeladen, hochkarätig besetzt, und da ging es um die Frage nach der Verträglichkeit von Natur und Outdoor-Aktivitäten. Da war auch jemand vom Deutschen Alpenverein dabei, und der jammerte beinahe, dass sie überrannt würden, gerade in Corona-Zeiten.

Natürlich ist es schön, im Hochgebirge zu stehen. Aber man tut dem Hochgebirge und ja auch sich selber nicht unbedingt etwas Gutes, wenn man da permanent hinfährt. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt: Der Bremer, der ins Alpenvorland fährt, hat seine CO2-Bilanz beschädigt. Aber wenn er sich mit dem Bus, der Bahn oder für ein kurzes Stück mit dem Auto auf den Weg zu seiner Wanderstrecke in der Region macht, ist das viel besser.

Überhaupt nicht. Ich kenne viele schöne Strecken zum Beispiel an der Ostsee oder Projekte wie die Nordpfade. Einer der eifrigsten Kommentierer auf meinem Blog ist ein Klavierlehrer aus Franken, den es nach Hamburg verschlagen hat. Der kennt inzwischen jeden Pfad um Hamburg herum. Das finde ich großartig. Und wenn es das auch in Bremen gibt – super!

Auch ohne Berge. Es geht ja nicht um höher, schneller, weiter.

Es geht darum, sich in der Natur aufzuhalten. Sich zu bewegen, schöne Landschaftserlebnisse zu haben. Natürlich sollte es auch abwechslungsreich sein. Ich bin zum Beispiel im Münsterland gewandert, dort fanden es die Leute lustig, auf asphaltierten Fahrradwegen zu laufen. Aber da musste ich sagen: Nee, Kinners, da fahre ich jetzt lieber mit dem Fahrrad lang, da verstehe ich jetzt nicht, warum ich dort zu Fuß unterwegs sein sollte. Ein paar Pfade, ein paar Graswege zwischen Pferdekoppeln hindurch, dann wieder Wald, eine Abbiegung… - das ist für mich ein Superwanderspaß.

Ich bin keiner, der beim Wandern die Luft aus dem Gehirn lässt, was man ja unter Meditieren verstehen könnte. Bei mir ist es genau umgekehrt: Ich wandere mir den Kopf voll. Wandern saugt mir die Ideen ins Hirn. Schon der dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat gesagt: Alles, was ich mir jemals erdacht habe, habe ich im Gehen erdacht. Bei mir war das schon zu Harald-Schmidt-Zeiten so: Viele Showideen, die überhaupt nichts mit Wald, Wandern oder Natur zu tun hatten, sind mir dort gekommen. Wandern erfrischt mich, es macht die Gedanken frei. Ich bin raus aus meinem alltäglichen Trott.

Ich mag irgendwie beides. Aber häufiger bin ich allein unterwegs. Allein ist gut, weil sich so viele Gedanken ansammeln. Und wenn ich hinterher über eine Strecke etwas schreiben soll, dann ist es auch besser, wenn ich alleine bin.

… ist relativ selten. Aber ich mag es sehr, mit meiner Frau oder den besten Kumpels zu wandern. Die Gespräche sind dann besser als am Küchentisch oder in der Kneipe.

Massiv. Alle aus der Wanderszene berichten, dass der Zuwachs enorm ist. Dass es Nachfragen von Wanderneulingen gibt, die wissen wollen, wo sie wandern lernen können. Wo finde ich schöne Wege? Muss ich immer 20 Kilometer machen? Oder darf ich auch kürzer? Weil es Skischulen gibt, suchen die Leute auch nach Wanderschulen.

Kein Witz. Ich lebe davon ja auch ein Stück weit. Ich beende gerade die zweite Wanderbroschüre für einen Verkehrsverbund in Rheinland-Pfalz. Die wollten einen Wanderführer haben, der explizit nur Touren unter zehn Kilometer aufführt, sodass auch jemand, der noch nie etwas gemacht hat, einsteigen kann.

Megacool. Es gibt jetzt Studenten, die sagen: Ja klar, geh ich wandern. Das sind nicht die Wandervögel, wie man sie sich klassischerweise vorstellt, die sich als Verein einmal pro Woche zu einer festen Zeit treffen. Sondern das sind junge Leute, die zu ihren Kumpels oder der Freundin sagen: Lass uns am Wochenende mal eine kernige Wandertour machen. Das hat sich schon verändert, wenn ich da an meine Studentenzeit in den 80er-Jahren denke … Ich weiß nicht, was man da gedacht hätte, wenn ich gesagt hätte: Ich gehe jetzt wandern.

Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Um Gotteswillen, ein Bundespräsident wie Karl Carstens ist gewandert. Die Eltern sind gewandert. Und dann diese Klamotten, Kniebundhosen, dicke Socken … Man wäre vor Scham im Boden versunken, hätte man gesagt: Ich mache am Wochenende eine Wanderung entlang der Weser … Nein, heute muss das keiner mehr verheimlichen, wenn er gern wandert.

Zur Person

Manuel Andrack (55)

ist leidenschaftlicher Wanderer. Der Fan des 1. FC Köln leitete 13 Jahre lang die Redaktion der Harald-Schmidt-Show und wurde als Schmidts Sidekick auf der Bühne einem Millionenpublikum bekannt. Andrack hat inzwischen mehrere Bücher über das Wandern geschrieben, „Du musst wandern“ war 2004 sein erstes. Seit 2008 betreibt er einen Blog zum Thema Wandern. Andrack lebt mit seiner Familie in Köllerbach im Saarland.

Zur Sache

Wanderbar

Der Mensch ist zum Wandern geboren. Daran haben sich viele mit Beginn der Corona-Krise erinnert und machen sich auf den Weg in die Region. Wandern ist ein Hype. Es ist gesund und macht Spaß. WESER- KURIER-Redakteur Marc Hagedorn ist unterwegs gewesen und hat Routen von fünf bis 20 Kilometer getestet, die allesamt rund um Bremen gut erreichbar sind, meist mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dazu sprechen wir exklusiv mit dem Wanderexperten Manuel Andrack und geben viele Tipps für fast alle Wander-Lebenlagen. Erhältlich im Buch- und Zeitschriftenhandel, auf www.weser-­kurier.de/shop und unter 0421 / 36 71 66 16. 100 Seiten, 9,80 Euro. Außerdem als In-App-Kauf in der E-Paper-App erhältlich.